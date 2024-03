Ni los trabajos complejos ni las fronteras lograron frenarlas

Ellas se destacan por su dedicación a su profesión, sin renunciar a sus roles dentro de la familia como madres, esposas o hijas. Se caracterizan por ser responsables, cada una en su sector tiene que velar por el bienestar de muchos. Olga Núñez es la subsecretaria de presupuesto en Ecuador, Dorothy Dexter es una doctora ecuatoriana que trabaja en China y Lianne Zoeteweij es una holandesa que labora en el sector bananero en Ecuador.

Las tres no saben de obstáculos, porque si se presentan saben cómo saltarlos y defienden el trabajo con equidad entre hombres y mujeres tanto en las empresas como al interior del hogar.

En Ecuador, apenas el 27,4 % de las mujeres dentro de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado, frente al 39,9 % de los hombres ecuatorianos, según el Instituto de Estadísticas y Censo (INEC).

En Ecuador todavía los hombres ganan más que una mujer que realiza el mismo trabajo. En enero de 2024, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo fue de 399,4 dólares, mientras que para una mujer con empleo fue de 354,1 dólares, según el INEC.

Pero se sigue trabajando por alcanzar una equidad y que se termine con el machismo que mediante la violencia se somete a las mujeres y lamentablemente se comete hasta femicidios.

Sin embargo, alienta saber de historias que inspiran y que dicen que sí se puede con dedicación y abriendo oportunidades.

Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas

La mente detrás del presupuesto

Olga Núñez ha hecho carrera como técnica y asesora en el Ministerio de Economía y Finanzas. Leonardo Velasco.

“Es la persona que más conoce el desarrollo de las finanzas públicas, a nivel de Gobierno central y es la persona que le da el corazón al Presupuesto General del Estado”. Así fue presentada el pasado 21 de febrero Olga Núñez, subsecretaria de Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Las palabras fueron mencionadas por el viceministro de Finanzas, Daniel Falconí, previo a un conversatorio sobre la proforma 2024.

Núñez, o como cariñosamente le llaman en las oficinas del MEF, Olguita, ha estado detrás de los números fiscales y presupuestarios de varios ministros de Finanzas:Richard Martínez, Mauricio Pozo, Simón Cueva, Pablo Arosemena y, ahora, Juan Carlos Vega. Años atrás, también colaboró con Fausto Ortiz, María Elsa Viteri (+), y Magdalena Barreiro.

“En la Subsecretaría de Presupuesto yo soy la cara con las instituciones. La que reviso las cifras con las instituciones”, dice Núñez.

Apasionada por los números, las cuentas fiscales y el manejo responsable de las finanzas públicas hasta ser enérgica con ministros.

“Muchos gobiernos me han llamado la atención. Han pedido mi salida porque no he tenido el tino suficiente. No he sido política. Creo que la política no ha sido mi fuerte. Eso de decir las cosas muy frontales o muy directas, no todas las personas, no a todos los gobiernos les interesa”, dice la economista.

“Los hombres sí pueden ser mucho más fuertes y las mujeres tenemos que ser más débiles, más sumisas, pero esa no ha sido mi característica”, sentencia.

De hecho, por ser una persona más técnica que política, considera, entre risas, que no sería idónea para ser ministra de Finanzas, aunque confiesa que sí le han planteado para ocupar esa posición. “Alguna vez sí me dijeron pero a eso (ser ministra de Finanzas) sí le he tenido un poco de miedo porque creo que es un cargo político y yo soy más técnica”.

Los hombres sí pueden ser mucho más fuertes y las mujeres tenemos que ser más débiles, más sumisas, pero esa no ha sido mi característica

El talento con los números y presupuestos de Núñez se ha paseado por otras entidades públicas como el Municipio de Quito. Trabajó para el Metro durante su construcción. También laboró por 10 años para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). De hecho, ocupó el cargo de directora general de la entidad.

Pero no todo en la vida es cuadrar ingresos y gastos del Estado. En su tiempo libre, Olguita disfruta de la cocina. Hornear pasteles es su actividad favorita que comparte con su familia.

“Combatir la corrupción debería ser un punto clave en los gobiernos, de donde venga. No solo robarse el dinero es corrupción. Los presidentes no deben encerrarse en burbujas de gente que les está alabando”, concluye.

Dorothy Dexter / Doctora

China aprecia a doctora de Ecuador

La doctora Dorothy Dexter, ecuatoriana, trabaja en Pekín en el hospital Familia Unida. Cortesía.

Ser mujer y haber nacido en Ecuador le abrió las puertas a Dorothy Dexter, para ser una de las doctoras apreciadas por China. “Aquí no es un obstáculo el género o la nacionalidad, aquí lo que se aprecia es el conocimiento y los doctores ecuatorianos tenemos la ventaja que desde que estamos en segundo año de la universidad podemos interactuar con los pacientes, lo que no se puede en otros lugares. En Ecuador los pacientes son nuestros mejores maestros, no aprendemos solo por teoría, sino en la práctica. Estudiamos casos reales”, destacó Dexter.

Detalló que China siempre tiene el deseo de aprender de otros. Ella ha podido participar en reuniones importantes de la clínica en Pekín, el Hospital Familia Unida. Por ejemplo cuando se creó el parámetro para determinar cuándo la persona no corre riesgo en su salud por el colesterol. “Sugerí que se tome en cuenta los parámetros como la presión, edad, si es diabético, etc. A partir de esto se creó un programa computarizado que obliga a ingresar los datos en el sistema y así se puede llevar un mejor control y prevenir si es el caso”.

Aquí no es un obstáculo el género o la nacionalidad, aquí lo que se aprecia es el conocimiento y los doctores ecuatorianos tenemos la ventaja que desde que estamos en segundo año de la universidad podemos interactuar con los pacientes

Dexter se graduó de Medicina General en el 2008, luego mediante una beca estudió en Europa, para el 2012 se especializó en Medicina Familiar y después realizó una maestría en Nutrición.

Llegar a China no fue difícil, su cuñada ya trabajaba como pediatra en el país asiático y su hermano se enteró de que había una vacante y le avisó. “Mi esposo me animó y me dijo que aplicara. Yo pensaba en mi bebé porque acababa de ser mamá. Él me indicó que no me preocupara, porque se encargaría de que todos estén bien atendidos en la familia. En la actualidad soy madre de dos niñas de 10 y 5 años de edad”, relató.

Entonces la llamaron desde China para dar el examen en inglés y por muchos años dio cita médica hablando ese idioma.

En su rol como mujer, esposa y profesional destacó que en su hogar hay un pacto para no hacer una competencia de géneros, sino para que exista una camaradería afectuosa.

Reiteró que en todo momento su esposo y su hermano la han apoyado y que el ejemplo de su mamá es que ella viajó desde Estados Unidos a Otavalo para dar clases, allí estuvo 25 años y otros 25 años fue maestra en Milagro. También ha contado con el apoyo de su suegra y amigos.

De la cultura de China lo que más le llamó la atención es que los hombres entregan todo el salario a su esposa para que la esposa administre la economía de la casa.

Enfatizó que para ser una mujer de éxito en cualquier área hay que tener confianza en sí mismo, saber otro idioma y aprender a aprovechar las becas que hay, ya que muchas se pierden por falta de participantes.

Lianne Zoeteweij / administradora de asoguabo

La holandesa que conquistó a bananeros

Lianne Zoeteweij experta en cultivos de banano, de Holanda. Fabricio Cruz.

Hace 22 años atrás, cuando Lianne Zoeteweij aterrizó a Ecuador, nunca imaginó tener una estadía tan larga. Tampoco que este sería el país donde aprendería a dominar el español o donde se enamoraría del ceviche y el llapingacho, o lo que es mejor, el lugar que la desafiaría laboralmente, abriéndose paso en la industria del banano.

Zoeteweij nació hace 50 años en Rotterdam (Holanda), donde estudió Administración de Empresas y se desempeñó como analista de mercado de melaza, un producto derivado de la caña de azúcar. Fue a sus 28 años, cuenta, cuando se le presentó la oportunidad de venir a Ecuador para trabajar para el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV). La primera provincia que visitó fue Chimborazo, donde laboró junto a mujeres para orientar la comercialización de brócoli y de papa. Pero fue en el 2023 su primer contacto con el sector bananero, “también como asesora del servicio holandés y después como gerente de Comercio Exterior” de Asoguabo, la Asociación de Pequeños Productores de El Oro, que junto a ella pudo consolidar su oferta de fruta en el mercado internacional. Actualmente exportan a seis países. “Cuando me contrataron había un productor que me decía: usted ya está contratada para los próximos 20 años. Yo me reía, pero terminó siendo así”.

Su condición de mujer, señala, no ha sido impedimento para poder desarrollarse profesionalmente. En el campo, donde a diario debe trabajar rodeada de hombres, solo ha tenido una relación de respeto y cariño. Su dominio del inglés y cinco idiomas más, reconoce, fue un plus para abrirse paso en este mercado, pero aclara que trabajar con tesón y asumir desafíos han sido clave. “Los espacios para la mujer en este sector sí existen. He visto a muchas mujeres agrónomas, ejerciendo su profesión y hay excelentes profesionales”.

Los espacios para la mujer en este sector sí existen. He visto a muchas mujeres agrónomas, ejerciendo su profesión y hay excelentes profesionales

Hoy Zoeteweij es la administradora y la representante legal del gremio, en el que desde sus inicios trabajó para despojarlo de los malos manejos políticos de los que suelen ser víctimas las asociaciones, y encaminarla en una gestión estrictamente técnica. Trabajar en esto último les permitió perfeccionar el tema de calidad y ser uno de los gremios pioneros en imponer el comercio justo, a nivel global, algo que traduce en reconocimiento y mejor paga para la fruta. “Ahora estamos trabajando a nivel de clúster no solo con otros exportadores, sino con las cartoneras, las navieras, el Gobierno para mejorar leyes nacionales e internacionales que ayuden al sector”, dice ahora esta holandesa-ecuatoriana que sigue trabajando con esmero, sin pensar aún en una fecha de retorno hacia su país.

