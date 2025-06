4×4 en Ecuador: cómo verificar su cupo para importar sin pagar arancel

A partir del 16 de junio, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae) empezó a cobrar un arancel único de $20 por los paquetes 4x4 que ingresaran al país. Estos envíos tienen una restricción y los ciudadanos pueden comprar hasta $1600 al año.

Ante esto, en redes sociales se difundieron anuncios que ofrecen traer los paquetes evitando el pago del arancel o de agrupar los envíos de varias personas en uno solo. El Senae señala que esta practica es ilegal.

Además, se advierte que si se agrupan varios paquetes a nombre de una misma persona se podría estar usando su cupo anual sin que esta se de cuenta.

¿Cómo saber cuál es mi cupo para traer paquetes 4x4?

Ingresa a aduana.gob.ec/consultacupos/

Ingresa tu número de cédula

Selecciona la opción "Consulta para demás usuarios Courier"

Dar clic en consultar

El sistema emitirá un mensaje sobre si aún te queda cupo disponible o no.

Un mensaje así podría aparecer al consultar tu cupo. captura de pantalla

Si ya no dispones de cupo, pero no has realizado envíos es probable que alguien más haya usado tu número de cédula para la importación de productos.

4x4 o categoría B

Dentro de esta categoría los usuarios podrán importar paquetes cuyo peso no sea mayor a 4 kilos y que no sobrepasen los $400. Actualmente, las tiendas con mayor cantidad de envíos son Shein, Temu y Amazon.

