Cada vez que se informa que un ciudadano inocente murió por la inseguridad, hay personas que piensan en sus familiares, en los hijos o padres envejecidos que dejan. Pero hay otras que, en este contexto de altos niveles de delincuencia, buscan tomar precauciones y recurren a adquirir pólizas de vida para amortiguar los efectos, en caso de ser ellas las víctimas.

“El temor a la inseguridad insta a adquirir este tipo de pólizas. Solo yo el mes pasado coticé 20 pólizas y en esta semana, en un día, hice 15. Este boom se inició hace mes y medio y para tomar un seguro de vida es necesario hacer exámenes médicos que demoran 15 días, es por eso que me refiero a cotizaciones y no a ventas. Pero como la iniciativa fue de la persona, se considera un producto vendido. Las cifras oficiales se verán en tres o más meses”, explicó a Diario EXPRESO Sol Trujillo, gerente comercial de Axis Brokers.

La especialista en el mercado de seguros explicó que antes de la pandemia este tipo de seguros no era muy solicitado y el target era mayormente de padres, porque de llegar a faltar ellos, la póliza les cubre educación, alimentación y algo de medicina. Ese siempre ha sido el enfoque del seguro de vida. “Fue después de la pandemia que se empezó a registrar un alza de demanda, pero ahora en este mes de mayo hemos notado una nueva ola de compra de este tipo de productos”, enfatizó.

En la demanda de pólizas de vida crecimos en doble dígito en 2022, con tendencia al alza Pablo Mogollón,

ejecutivo de Seguros Equinoccial

Sin embargo, como el miedo es un sentimiento que aparece y desaparece, cuando esta es la motivación el cliente mantiene el seguro por uno o dos años. Lo ideal es comprar la póliza por convicción. De ahí que está por verse el tiempo que dure esta tendencia.

Un seguro de vida puede costar desde 18 dólares mensuales, para una persona de unos 29 años de edad y una cobertura de 100.000 dólares. A mayor edad, cuesta más. Abarca muerte natural y por accidente. Puede cobrar en vida el 50 % del dinero ofrecido si llega a sufrir una enfermedad catastrófica, en caso de no tener un seguro médico.

Sin embargo, los clientes deben tener claro que de ser víctima una muerte violenta, esta se investiga, porque en el hipotético caso de que una persona esté ligada a un grupo que actúa fuera de la ley, el seguro no se paga. Para esto la empresa hace una investigación de dos meses y solo cuando se demuestra que fue un hecho fortuito se activa la póliza para pagarla.

Es fundamental también saber que estas pólizas no son para abogados penalistas, jueces, policías, ni vigilantes de tránsito. Incluso los pilotos tienen su propio seguro.

La fuerte demanda también la perciben negocios como Seguro Equinoccial, donde a la fecha las solicitudes de pólizas de vida han crecido con doble dígito y tendencia a la alza, señaló Pablo Mogollón, gerente de Negocios Individuales de la firma. Pero a diferencia de Trujillo, Mogollón estima que este crecimiento va atado a la reactivación económica y la conciencia de las personas de asegurar lo más importante: la familia.

Lo dice con base en el repunte que se empezó a ver desde el 2021, tras la pandemia. Así también lo ratifican Roberto Goldbaun, presidente de Seguros La Unión, y Patricio Salas, gerente de la Asociación de Compañías de Seguros del Ecuador (Acose). De esto hay cifras oficiales de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. En el 2021 hubo una notoria recuperación y un incremento importante en sus ventas: aumentó el 8 %, inclusive llegando a niveles superiores a la etapa prepandemia de 2019.

De hecho, el sector asegurador ecuatoriano atendió 38.000 fallecidos por COVID, indemnizando casi 250 millones de dólares, según Salas.

“Aquí lo que está pasando en la actualidad es un aumento de contratación de seguros de vida, pero no (hay un aumento) de siniestralidad por muertes violentas”, precisó Trujillo. Ciertamente el motor de ese comportamiento está dado por los seguros de vida colectivos, que son principalmente pólizas de grupo contratadas por empresas o grupos de afinidad; pero también incluye los seguros de desgravamen, que están vinculados a los saldos de préstamos con el sistema financiero, para que al fallecimiento del deudor la familia no ‘herede’ una deuda, agregó Salas en cuanto a la tendencia que hay.

Otro tipo de seguro que también tiene una demanda importante es el de los planes de jubilación que incluyen un seguro de vida, porque desde el 2013 públicamente se viene diciendo que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no tiene suficientes fondos. Entonces las personas de hasta 40 años de edad son las que más adquieren el seguro de jubilación. Pero si tienen una enfermedad preexistente no aplica, porque este servicio viene atado al seguro de vida y una persona con una patología no aplica al beneficio.

El seguro de jubilación tiene un costo aproximado de 100 dólares mensuales y es un producto que en especial los jóvenes están adquiriendo.

SEGUROS MÉDICOS

Habrá un crecimiento del 15 % en los costos de seguros médicos en Ecuador, según el informe de tasas de Tendencias Médicas Globales de 2022, publicado por la encuesta de Aon. A nivel mundial se proyecta un aumento de 7,4 %, en la medida en que la implementación médica regrese a niveles estables. Esto se debe principalmente al retorno de la utilización médica a los niveles anteriores a la pandemia de COVID-19, beneficios extendidos, costos unitarios más altos para los servicios médicos y un aumento anticipado en la inflación general.