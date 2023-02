La empresa Telconet Latam, mediante un comunicado, reconoció y asumió la falla que afectó el sábado 18 de febrero los servicios bancarios de algunas entidades financieras de Ecuador. "Mientras realizábamos una tarea eléctrica en nuestro Data Center de la ciudad de Guayaquil, hubo una desconexión anómala de los breakers de todos los seis generadores, apagando eléctricamente por diez minutos el Data Center", explicó la compañía.

Esto causó diversos problemas a los usuarios como no poder retirar dinero de los cajeros, no poder pagar las cuentas con las tarjetas de débito o de crédito e incluso hubo ciudadanos que reclamaron que no podían cancelar la letra del financiamiento que tienen con almacenes del país.

Ellos expresaron que esperaban poder cancelar hoy, domingo 19 de febrero, sin que ello generara intereses por mora, ya que fue su proveedor de conectividad la que había tenido una falla.

Las redes sociales se llenaron de quejas por el caos que generó que no funcionaran los servicios bancarios de algunas entidades financieras. Diario EXPRESO realizó un recorrido ayer a las 17:30 y constató que a esa hora ya funcionaban los cajeros, pero en los comercios todavía no se podía pagar la cuenta con tarjetas de débito o crédito.

Referente a esto, Nicolás Romero, miembro de la Asociación de Restaurantes de Guayas indicó a EXPRESO que aproximadamente un 50 % de los locales de comida de Guayaquil habían reportado el problema, de que sus clientes no podían pagar lo que habían consumido y estaban en los locales esperando que se solucionara el problema. No podían retirarse del lugar sin pagar la cuenta.

Telconet agregó que Data Center es un conjunto complejo de servidores, switches y ruteadores por lo que tuvieron que reiniciar ordenadamente todos los servicios, lo cual tomó alrededor de cuatro horas, según la empresa.

"Lamentamos inmensamente todos los inconvenientes causados y pedimos disculpas públicas, por este incidente único durante once años de operación continua e ininterrumpida de nuestro Data Center", señaló Telconet.

El sábado, a las 19:30, la Asociación de Bancos de Ecuador (Asobanca) emitió un segundo comunicado anunciando que ya estaban restablecidos la totalidad de los servicios bancarios.

Durante el problema la primera entidad que emitió un comunicado sobre el problema fue el Banco Guayaquil, lo que permitió a los clientes saber que todo se debía a una falla eléctrica.

Este domingo 19 de febrero de 2023, el Banco Guayaquil ha informado en un tercer comunicado que sus servicios bancarios están funcionando con normalidad.