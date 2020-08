El techo tarifario del funcionamiento de locales turísticos bajará el próximo año

El Ministerio de Turismo (Mintur) emitió el Acuerdo Ministerial N° 2020 - 034 para que, a partir del 2021, se reduzca el techo tarifario del costo de la Licencia Única Anual de Funcionamiento (LUAF) para el desarrollo de actividades turísticas.

El documento, suscrito el pasado 21 de agosto de 2020, por la ministra Rosi Prado de Holguín, establece que deberán reducirse "hasta en 70% los valores máximos que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) pueden cobrar en sus respectivas ciudades". La medida, según la ministra, “coadyuvará a la reactivación y recuperación de la industria turística”, que ha sido fuertemente impactada por la pandemia del COVID-19.

Pero la ayuda, que si bien beneficiará a miles de establecimientos, no llega a ser suficiente para los propietarios de algunos hoteles, restaurantes, agencias de viajes, que claman por ayudas inmediatas, para poder sostener desde ya la apertura de sus negocios y con ello conservar las plazas de empleo.

La medida suma, dice Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, "¿pero la aplicarán recién el próximo año?", se pregunta. "La ayuda la necesitamos ahora, en el presente". Y más que eso. Según Muñetón, aún está pendiente una respuesta de las autoridades ante el pedido del gremio de conceder el diferimiento del pago de deudas a mínimo un año; de facilitar créditos con tasas y plazos que se ajusten a las necesidades del sector.

$ 2.287 MILLONES es lo que mueve el sector turístico, anualmente. Esos recursos, dice la Federación de Turismo, podrían verse afectados si no se trabaja en una reactivación integral.

Esta semana, cuenta Muñetón, la Federación ha mantenido constantes reuniones con las autoridades del Gobierno con el fin de analizar estas últimas solicitudes, pero la respuesta, dice, no ha sido del todo positiva. "Lo que dicen es que la normativa existente no permite en muchos casos lo que se pide, pero ¿qué hacemos? Necesitamos algo que nos ayude a salir de donde estamos. Así como el Gobierno ha pedido más tiempo a los tenedores de bonos, porque no tiene recursos, lo mismo requerimos nosotros".

Desde el Ministerio de Turismo se defiende lo hecho. Esta última iniciativa no es la única, dicen. Se suma a otras llevadas a cabo por el Gobierno Nacional en favor de la industria. Entre ellas, la eliminación de la contribución del 1 x 1.000 que dejará de cobrarse, pero también desde 2021, "ya que la legislación ecuatoriana establece que los cambios en materia tributaria entran en vigencia el año siguiente a su aprobación".