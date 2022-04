Algunos clientes de Sweet & Coffee se quejaron esta semana de que en el último feriado los productos subieron de precio y luego bajaron terminado el asueto. Entonces se pensó que los cambios de los costos estarían ligados con la reducción del IVA del 12 % al 8 % que regía para el feriado de Semana Santa, al incrementar el precio al alimento se pagaba lo mismo como si no hubiera el beneficio de la baja en el impuesto.

Frente a esto Sweet & Coffee reaccionó y días atrás señaló a Diario EXPRESO que el inconveniente fue en 3 locales de 200 que tienen y fue por un fallo en el sistema. Hoy, jueves 21 de abril, mediante un comunicado manifiesta que luego de revisiones pertinentes y validaciones de los auditores se ha identificado que durante el feriado de Semana Santa, el 3,16 % de las facturas presentaron fallas en su sistema, lo que suma un valor de 538,05 dólares involuntariamente facturado.

En el boletín la cafetería dijo: como parte del proceso de resarcimiento a nuestros clientes afectados, estamos levantando la base de registro de contactos en nuestra plataforma de fidelización, de manera que nos permita acordar con cada uno de ellos la forma más cómoda y sencilla de devolver los valores erróneamente facturados que van desde 0,05 dólares hasta 1,40 dólares. Adicional a ello, estos clientes recibirán una cortesía".

El caso de la cafetería no fue el único que los clientes se quejaron, también indicaron que hubo negocios donde no entregaron facturas como en restaurantes y hoteles. De estos casos no se ha dado una solución.

En medio de estos reclamos se cuestionó si realmente tiene beneficio la reducción del IVA en los feriados, la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo dijo que no y que si se quiere realmente impulsar al sector turístico se debe cobrar 0 del IVA todos los fines de semana, porque ello crearía nuevas plazas de trabajo.