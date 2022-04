El pago del 8 % del IVA en feriados no beneficia a todos

La reducción del IVA, del 12 % al 8 % para estimular el turismo durante los feriados, para muchos ha sido un espejismo. Sus bolsillos no han sentido el beneficio, según han denunciado decena de consumidores en las redes sociales.

El tema salió a la luz este martes 19 de abril de 2022, cuando Juan Paredes exhibió en Twitter dos facturas de la cafetería Sweet & Coffee, del domingo 17 y del martes 19 de abril. En los dos días compró los mismos alimentos y aunque el fin de semana el IVA que regía era del 8 % terminó pagando 5,45 dólares, igual a lo que llegó a cancelar cuando días atrás el IVA era del 12 %. El detalle está en que el domingo subieron los precios de los mismos productos consumidos.

La cadena de cafeterías terminó admitiendo la falta. Consultada por EXPRESO, su gerente de Marketing, Kic-Ling León, lo atribuyó a un error técnico. Explicó que de los 120 locales, el problema se registró en tres sucursales “por un error en el proceso de actualización del sistema”. León, tras ser interrogada sobre si están dispuestos a resarcir la diferencia de los consumos a los clientes afectados, respondió que sí y que se lo haría lo más pronto posible. No obstante, no precisó qué montos ni a cuántas personas se haría tal devolución. El tema aún se investiga.

La reducción del IVA en los feriados en Ecuador. Expreso

Este solo hecho desató un debate. ¿Realmente este sacrificio que hace el Estado, de cobrar menos IVA durante días de asueto llega a reflejarse en el bolsillo del consumidor? ¿Realmente está siendo un incentivo para que el comercio se active y facture más?

“En mi bolsillo no sentí ningún alivio en los gastos de haber hecho turismo con mi familia en Manta y en Portoviejo. Pagué exactamente lo mismo que cualquier otro día particular”, dijo a este Diario Carlos Ronquillo, turista. Entre las quejas también estuvo la de Alberto Carlos Arreaga, quien señaló que ciertos hoteles no emiten factura en los días de feriado y así no aplica el 8 % en el IVA.

Es claro que el caso de la cafetería no es la única. Alfred Von Goethe contó que en un restaurante de mariscos en Urdesa, en Guayaquil, tuvo que reclamar porque aun aplicándose el 8 % del IVA le estaban cobrando de más.

Reclamos El Ministerio de Turismo dispone para cada feriado el WhatsApp 0981397192 y el correo denuncias@turismo.gob.ec para atender a viajeros.

Otro cliente que señaló que la estadía en el hotel le costó lo mismo fue Mauro Rodríguez. Él recomienda que el SRI junto a otras autoridades deben controlar el incremento de los precios en los días de feriados.

Pese a que el Ministerio de Turismo señaló que 21.509 locales a nivel nacional estaban obligados a facturar el IVA del 8 % hay clientes como Samia Tacle que sugiere que en la provincia de Santa Elena se fomente el registro de los locales turísticos, para que también aplique la reducción del impuesto.

La presidenta de la Asociación de Restaurantes del Guayas, Francesca Ferrero, señaló que si el tema se mide por el beneficio que reciben los locales, la ventaja es nula. A diferencia de lo que opina el Gobierno, “el sector de restaurantes no ha visto variación en su facturación, por el incentivo tributario”. Todo lo contrario, el cambio ha generado “problemas en el sistema contable de los negocios, tarjetas de crédito, web, etc.”, añadió Ferrero.

La líder explicó que una persona en un restaurante gasta 10 dólares, incluidos los impuestos. “¿Usted cree que los clientes van a salir a comer más porque en lugar de pagar 1,20 por el IVA va a pagar 0,80 dólares?. Es decir, que ahora le queda para los chicles”, cuestionó Ferrero.

Por su parte, el Ministerio de Turismo defiende la estrategia de bajar el IVA, pues según sus mediciones sí estaría incentivando la demanda. Consultado por este Diario, dijo que en el feriado de Semana Santa la ocupación hotelera fue del 93 % versus el 2019, con lo que el país está a 7 puntos porcentuales de recobrar los niveles prepandemia.

La cartera recalcó que el gasto en los dos últimos feriados fue de 98,5 millones de dólares y para la autoridad esta es “una prueba de que la estrategia está funcionando”.

Para el analista tributario, Pablo Guevara, lo sucedido en Sweet & Coffee, aunque se trate de un error técnico, debería encender las alertas de las autoridades de Turismo para controlar que el beneficio cumpla su efecto. Si esto se repite, la medida deja de tener sentido. “Es el colmo que el Estado sacrifique 4 puntos porcentuales para que la economía se mueva y que no todos los contribuyentes adopten esa regla”, dijo.