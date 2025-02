Más subsidios para viviendas, pero la industria espera certezas

El Gobierno está apostando por la entrega de subsidios como la vía para reactivar el sector de la construcción. Ayer anunció la entrega de bonos de hasta 7.000 dólares para impulsar la venta de Viviendas de Interés Social (VIS) y además se comprometió a seguir financiando el programa que impulsa este proyecto y que permite también ofertar, desde el año 2015, Vivienda de Interés Popular (VIP) de hasta 105.000 dólares a menores tasas.

El plan, plasmado ya en un acuerdo ministerial firmado por el ministro de Vivienda, Humberto Plaza, apunta a beneficiar a 50.000 familias de clase media baja en el primer año del programa. “Queremos que más personas accedan al beneficio, especialmente aquellas que no están formalizadas, con particular énfasis en la región Costa”, explicó Plaza en un evento de presentación realizado ayer en Guayaquil, donde estuvo acompañado por representantes y afiliados de las cámaras de la construcción de Guayaquil, Quito y Cuenca.

La estrategia busca motivar la participación activa del sector inmobiliario privado como aliado fundamental para bajar el déficit habitacional, el cual, según explicó Otton Lara, presidente de la Cámara de Construcción de Guayaquil, afecta al 57 % de la población. La idea es que con esta ayuda, las empresas constructoras sean las encargadas de desarrollar los proyectos habitacionales que se acojan a este programa.

No obstante, la estrategia, que gustó a muchos presentes, dejó también interrogantes en torno a las vías de financiamiento que el Gobierno empleará no solo para entregar este subsidio, sino también para alimentar el fondo que se requiere para fomentar la edificación de proyectos VIS y VIP. Plaza señaló que inicialmente para este plan el Ministerio cuenta con un capital de 80 millones de dólares, y 130 millones de dólares más para el programa de viviendas de bajas tasas, un fondo que calcula podría durar hasta marzo de 2026.

Sin embargo, esto último no tranquiliza al sector de la construcción, que para esta ocasión esperaba que el Gobierno ofreciera detalles de los nuevos montos que deben nutrir este fideicomiso.

“El ministro dice que a medida que se acabe ese fondo van a rellenar, pero eso no funciona así. Deben decir de dónde saldrán los nuevos montos. No se puede rellenar de un día para otro, el constructor debe prever su inversión hasta con dos años de anticipación. La banca privada hoy ya no quiere dar crédito al constructor de viviendas VIP y VIS si no hay la certeza de que va a existir el fideicomiso para de aquí a año y medio y dos años”, advirtió Henry Yandún, presidente de Constructores Positivos.

La tasa VIP sube un punto

Igual criterio tiene Paulina Viteri, directora de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda (Apive), quien espera que las autoridades tengan mayor claridad en sus ofertas.

Hasta la tarde de ayer no se hizo público el acuerdo ministerial que contempla la entrega del nuevo subsidio. No obstante, el sector está a la expectativa de si en este documento se incluirá el aumento de la tasa de la vivienda VIP, del 4,99 % al 5,99 %.

Viteri dijo que eso ya es un hecho. Y aunque el costo del crédito subirá un punto para este segmento de vivienda, eso hará que la banca privada no retire su financiamiento del programa. “No hay crédito más caro que el que no se tiene”, señaló.

Sin embargo, pidió que las autoridades garanticen una estabilidad jurídica para las promesas de vivienda VIP que ya se han firmado, que se han precalificado o se están gestionando a una tasa de 4,99 %. “Lo que esperamos es que este acuerdo traiga una transitoria y que no afecte a los compradores y hogares que ya tienen sus promesas y se han presupuestado con la tasa anterior”, expresó.

Con los programas de Vivienda de Interés Social (VIS) e Interés Público (VIP), que plantean mejores condiciones en el mercado (con créditos hipotecarios con una tasa del 5 %, a un plazo de 25 años y con una entrada del 5 %), el sector ha logrado colocar 25.000 casas en el último lustro. El 77 % de ellas fueron VIP, las de mayor demanda y aporte en la reactivación del sector.

Para su éxito y sostenibilidad, explica Yandún, no solo se requiere contar con recursos frescos para seguir subsidiando estas condiciones, sino abaratar otros costos, en ciudades como Cuenca o Quito.

“En estos lugares está siendo complicado edificar viviendas VIP, porque el suelo es muy caro y eso complica que se entreguen créditos en mejores condiciones. Por eso es que hay tendencia a hacer viviendas de mayor valor, pero no es porque el constructor no pueda, sino porque no le da el negocio”, aclaró.

¿Cómo se entregará el bono de $ 7.000?

Vía bonos. El Gobierno ecuatoriano lanzó un plan para facilitar el acceso a la vivienda propia mediante subsidios estatales que van desde los 4.200 hasta los 7.000 dólares. La iniciativa fijada en un acuerdo ministerial está dirigida específicamente a la adquisición de Vivienda de Interés Social (VIS). En el primer año se beneficiaría a 50.000 familias.

Se priorizarán condiciones. La Subsecretaría de Vivienda informó que los subsidios se entregarán a través de las empresas promotoras y que los montos se fijarán según las condiciones de los interesados. Se priorizará a personas de hasta 33 años, a adultos mayores de 65 años y más, mujeres embarazadas y hogares monoparentales con hijos.

Trámites. En el acuerdo ministerial también se busca dar mayor agilidad a la aprobación de proyectos VIS. Las normas y el control de su cumplimiento estarán bajo la responsabilidad del Ministerio de Vivienda y ya no bajo los municipios locales. Un proyecto que antes se aprobaba en 60 días y más, se lo calificará hasta en 20 días.

