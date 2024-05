La Subsecretaría de Puertos pone límite a edad de prácticos para trabajar

La Corporación de Prácticos Marítimos del Puerto de Guayaquil pide que el tope sea 75 años de edad y no 70

La Corporación de Prácticos Marítimos del Puerto de Guayaquil entregó una solicitud a la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial para que le aclare dos puntos que están en una resolución emitida y que según el gremio tiene que ver con poner límite a la edad de los prácticos para trabajar.

El gremio preguntó a la autoridad, mediante una carta, qué significa: "las matrículas obtenidas por los prácticos de 70 años o más en fecha anterior a la emisión de esta resolución se respetará su plazo de vigencia".

La segunda pregunta es: ¿Qué significa la siguiente frase: "para el caso de prácticos de 70 años o más, a quienes les corresponde renovar sus matrículas, las que podrán ser renovadas hasta por el tiempo restante que falte cumplir este período de transición".

¿Qué es un práctico? Es un capitán de barco que conduce la nave e aguas peligrosas o de intenso tráfico como puertos, canales angostos o ríos. Pero el práctico es solo un asesor, porque legalmente el capitán sigue al mando del buque.

La carta se entregó el martes 28 de mayo de 2024 y se esperan las respuestas. Igual Diario EXPRESO solicitud la versión de la Subsecretaría de Puertos, pero hasta la hora del cierre de este artículo no hubo respuesta.

Según el presidente de la corporación, capitán de altura e ingeniero náutico, José Segovia, al parecer la edad tope para que un práctico labore será de 70 años de edad.

Segovia dijo a Diario EXPRESO que para el puerto de Guayaquil hay 48 prácticos y si se aplica esa resolución tendrían que salir un 60 % de los que actualmente trabajan. "En Europa y en otros destinos el tope de edad es de 75 años o solo presentar un certificado médico al año que todavía tiene la energía y salud para ejercer esta profesión, que no solo se trata de tener conocimiento, también es muy importante la experiencia", manifestó el líder del gremio.

Según Segovia si se aplica esta resolución tendrían que salir unos 28 prácticos, "no es posible que 20 prácticos atiendan a 1.500 barcos que más o menos arriban al Puerto de Guayaquil", destacó

Segovia explicó que debe existir un programa de relevación de generación, que aplicarlo llevaría unos cuatro años, reiteró que el práctico no solo debe tener conocimiento, también experiencia. "Sospechamos que hay navieras que quieren ofrecer el servicio de prácticos y quizás por eso se quiere retirar la matrícula a los que tienen más experiencia. No se trata de que no exista un revelo, pero este debe ser programado y sin sacar a quienes pueden, por estar en buen estado de salud, seguir trabajando. Es importante destacar que nuestros salario es pagado por la empresa privada", remarcó.

El asesor legal del gremio, master Carlos Camba, indicó que esperan la respuesta de la Subsecretaría de Puertos y aspiran a llegar a un acuerdo, porque el camino que da la ley es que los prácticos presenten una acción de protección o que acogerse al derecho a la resistencia.

