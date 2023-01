Un grupo de avicultores teme que la influenza aviar afecte más al sector, asegura que hay miles de dólares perdidos y que requieren ayuda económica para recuperarse. Además indicaron a Diario EXPRESO que desde ayer en Tungurahua y Cotopaxi tuvieron que subir el precio a la cubeta de huevo 40 centavos.

A los 5 días de que el MAG descartara la gripe aviar en Tungurahua, ahora lo confirma Leer más

“Hace una semana una cubeta de huevo costaba 2,80 dólares en granja, ayer la tuvimos que vender a 3,20 dólares. Tenemos una reducción en la producción entre un 7 % y 8 % en las provincias de Cotopaxi y Tungurahua”, explicó a Diario EXPRESO Christian Pérez, vicepresidente de la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados y Avicultores de Tungurahua (Asofabat).

Pero el porcentaje de afectación no es igual al que han indicado las autoridades e incluso Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave). Varias veces el ministro de Agricultura, Bernardo Manzano, ha señalado que la afectación no llega ni al 1 % del total de la producción nacional de aves. Así mismo ha mencionado que no hay riesgo de escasez de la carne de pollo, ni de huevo.

Brotes El primer caso de gripe aviar se presentó en noviembre de 2022 en Cotopaxi. A la fecha hay en dos provincias más: en Bolívar y Tungurahua.



Pero el líder, Pérez, reiteró que en Cotopaxi y Tungurahua están afectados y por eso junto a otros productores realizaron un plantón pacífico en Quito, el miércoles 18 de enero de este año, al pie del edificio donde funciona el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Entre otras cosas solicitan que se realice una campaña de vacunación contra la gripe aviar en la brevedad. Además de que el Gobierno ayude económicamente a los avicultores afectados.

Pérez detalló que en la granja ‘cero’, la primera que fue afectada por gripe aviar en Cotopaxi fueron afectadas unas 370.000 aves y ello implicó una pérdida económica de unos tres millones de dólares.

En el caso de los brotes que se encontraron en el cantón Cevallos en la provincia de Tungurahua, en dos granjas, las aves afectadas serían de unas 36.000 y aquí la pérdida económica es de cerca de unos 300.000 dólares, según Pérez.

“Calculamos que ya hay más de un millón de aves afectadas por la gripe aviar, es claro que el origen de la enfermedad fue por las aves migratorias, pero sospechan que ahora la gripe se transmite por las aves internas, que algunos venden por temor de perder el capital de su negocio”, aseguró Pérez.

Entonces piden crédito a bajo interés, con dos años de gracia y para pagar a 10 años.

Desde el Ministerio de Agricultura se ha enfatizado que a tiempo se declaró la emergencia zootécnica y que a partir de ello se han aplicado los protocolos indicados por la Organización Mundial de Sanidad Animal.

Referente a la ayuda económica las autoridades todavía no han dado fecha para detallar cómo será el financiamiento que habrá, por ahora solo han indicado que hay reuniones con Banecuador y el Ministerio de Economía. Agrocalidad y MAG aseguran que siguen trabajando para contener el brote en las provincias afectadas.