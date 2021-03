¿Qué son las Reservas Internacionales del Banco Central?

En las últimas semanas se ha escuchado, en repetidas ocasiones, hablar de las Reservas Internacionales del Banco Central del Ecuador (BCE). El candidato a la presidencia de la República por la alianza Unión por la Esperanza (UNES) ha mencionado que usará el dinero de las Reservas Internacionales para dar 1.000 dólares a un millón de familias o que pagará las deudas a gobiernos autónomos descentralizados (GAD), es decir, municipios, prefecturas, etc.

Del otro lado, analistas económicos han mencionado que Arauz tomará dinero de los depositantes de los bancos y esa acción puede poner en peligro la dolarización.

EXPRESO conversó con Luis Alberto Páez, analista económico, quien trabajo como director en el BCE, y explica, a través de seis preguntas, lo que usted debe saber sobre este tema.

1. ¿Qué son las Reservas Internacionales?

Es una especie de colchón de activos de alta liquidez que le permite a la economía ecuatoriana respaldar sus pagos con el exterior y que también financia la demanda de efectivo (billetes y monedas) que se hace en el país. Tanto los bancos privados y el Gobierno dependen de la liquidez de las Reservas para poder realizar sus transacciones con el extranjero.

Las Reservas compuestas por divisas (dólares en efectivo), oro monetario, inversiones en activos externos de alta liquidez (como bonos del Tesoro de Estados Unidos) y por depósitos en instituciones financieras del exterior.

2. ¿Dónde están las Reservas Internacionales?

No, todos los recursos están en Suiza, como lo ha mencionado Arauz. Una parte se deposita e invierte en organismos multilaterales de la región como el Bladex (Banco Latinoamericano de Comercio Exterior) o el FLAR (Fondo Latinoamericano de Reservas). Los lingotes de oro monetario por ejemplo permanecen en las bóvedas del BCE en Suiza.

3. ¿Por qué suben y bajan las reservas?

A finales del año pasado, las Reservas superaron los 7.000 millones de dólares gracias a la llegada del desembolso del FMI por 4.000 millones dólares. La semana pasada, las reservas se situaron en 5.791 millones de dólares, es decir durante estos dos últimos meses se han reducido en1400 millones de dólares aproximadamente.

Las Reservas suben por préstamos que llegan del exterior o por exportaciones, principalmente cuando existen aumentos importantes en el precio del petróleo. Y bajan cuando en términos netos se importan más productos de lo que el país exporta al mundo en un período determinado, o cuando existe una mayor demanda de dinero en efectivo por parte del público, es decir, un aumento de retiros de billetes de las bóvedas del BCE.

Por ejemplo, para entenderlo más sencillamente, la Reserva Internacional baja cuando una persona realiza una compra en línea de un par de zapatos en Amazon y este pago lo hace a través de un banco nacional. A su vez, dicho banco emite una orden al Banco Central, como agente financiero del banco, para que este último ejecute el pago en el exterior a través de bancos corresponsales.

También baja cuando hay una demanda considerable de efectivo por parte de los depositantes. Esta es la única transacción interna que impacta a las reservas internacionales. Por ejemplo, entre marzo y abril del año pasado, cuando inició la pandemia, los ecuatorianos demandaron más efectivo para estar preparados ante los gastos de emergencia del confinamiento: más comida y posible atención médica El retiro masivo de dinero de los bancos hizo que la Reserva Internacional disminuyera por este concepto en cerca de 1.300 millones de dólares.

4. ¿Es mucho o poco el dinero qué hay en las Reservas?

Si bien las Reservas llegaron a un nivel alto a fines de diciembre, más de 7.000 millones de dólares, las autoridades del Gobierno así como algunos analistas hablan de un descalce, debido a los préstamos del BCE al Ministerio de Finanzas. Hay un descalce cuando se compara el saldo de las Reservas Internacionales contra el saldo de los depósitos de la banca privada (reservas bancarias en el BCE) y del sector público de manera conjunta.

Por lo tanto, se argumenta que el BCE no sería capaz de cubrir con activos líquidos (billetes físicos) los depósitos de ambos sectores.

Si bien la cobertura es relevante, explica Páez, el riesgo real se encuentra en que en algún momento determinado el nivel de Reservas sea insuficiente para cumplir con las obligaciones de pago que tienen que realizar los bancos y el gobierno con el exterior. Por ejemplo para hacer pagos de importaciones o pagos de deuda externa, que impliquen riesgos de 'default' (impago). O, internamente que exista mucha demanda de efectivo por parte de la población y que el BCE sea incapaz de atender la demanda de billetes por parte de los bancos. Solamente por estas transacciones, podría ponerse en riesgo la dolarización.

A raíz de que el BCE financió al gobierno a través de compra de Bonos del Estado y Certificados de Tesorería (Cetes) por un total de 7000 millones de dólares, existe una presión mayor de liquidez en la economía que circula internamente sin respaldo y que presiona las Reservas Internacionales. Es ahí donde gana relevancia el análisis de la cobertura en el balance del BCE, asegura el analista económico.

5. ¿Puede Arauz tomar el dinero de la Reserva Internacional para regalar 1.000 dólares a un millón de personas o pagar a GADs?

No, no puede por la naturaleza de las Reservas Internacionales. Al menos no directamente. Las Reservas Internacionales no pueden usarse para transacciones internas, al menos que se usen para atender la demanda de efectivo de los bancos. La única manera de conseguir financiamiento del Banco Central y financiar la Cuenta del Tesoro es a través de la compra de Bonos y Cetes, como se realizaba intensamente en el gobierno de Rafael Correa, dice Paéz. En ese caso, el Ministerio de Finanzas la da papeles (Bonos del Estado o Certificados de Tesorería) y por tanto el BCE se hace de un activo no líquido en el balance (complicado de transformarlo en billetes) y de alto riesgo de no pago (que el Gobierno no pueda pagar cuando se comprometió a hacerlo) y, como contraparte, financia al Gobierno aumentando el nivel de sus depósitos en el Banco Central.

Al final del día, aumentarían los depósitos del Gobierno en el BCE para respaldar sus propuestas de campaña, sin haber topado ningún dólar de las Reservas Internacionales. Esto es muy peligroso, según Páez, porque si ya se partía de un problema monetario en que las Reservas Internacionales permanentemente son bajas y se drenan en el exterior. Crear artificialmente estas líneas de liquidez al Gobierno podrían empeorar aún más las relaciones de cobertura y poner en riesgo la dolarización.

Otra opción es que Arauz podría usar el oro de las Reservas como garantía para conseguir préstamos, como lo han hecho los gobiernos de Correa y Moreno, y así poder cumplir con sus promesas de campaña.

El proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización busca frenar ese tipo de créditos. Por eso el correísmo se ha opuesto fervientemente a la propuesta legal del Gobierno, que se enmarca del acuerdo con el FMI.

El proyecto de Ley enviado por Moreno que buscaba privatizar el Banco Central ha sido rechazado por ser abiertamente inconstitucional.



Un triunfo de todo el pueblo ecuatoriano y de los sectores productivos de la Patria, frente a los intereses de unos pocos banqueros. — Andrés Arauz (@ecuarauz) March 1, 2021

6. ¿Qué sucede si el Banco Central le presta al Gobierno?

Se pierde la naturaleza de cómo se concibe el rol del BCE en dolarización, asegura el analista económico, que es tener activos de alta liquidez para respaldar a todo momento los pagos externos de sus depositarios. En este caso, el BCE se llenaría de papeles que no son líquidos y de alto riesgo, por lo que si se abusa de este instrumento sin que el Gobierno cumpla con sus promesas de pago. Podría presentarse un problema de insolvencia en el mediano plazo, poniendo en riesgo el capital del BCE. Por otro lado, si las Reservas llegarían casi a cero el país ya no podría hacer pagos al exterior o puede haber una escasez de billetes, lo que significaría que la dolarización está en peligro.