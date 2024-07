Sofía Botero: “Medellín puede servir de referente para salir de esta crisis”

El hastío de no saber a dónde vamos en un contexto de inseguridad ha llevado a un grupo de empresarios y universidades de Ecuador, a buscar modelos de éxito de otros países para trazar una ruta de cambio. Uno de ellos es compartido por la Universidad CES de Medellín, que brinda asesoría en esta iniciativa.

- Medellín en los años 90 fue una cuna de narcos y tráfico de drogas, pero hoy se ha convertido en referente tecnológico y turístico. ¿Cuál es la receta? ¿Cómo lo consiguieron?

- Sí, es verdad lo que dices, fuimos considerados la ciudad más violenta del mundo, pero hoy es una de las más innovadoras, una ciudad educadora, resiliente y uno de los destinos emergentes en turismo más importantes del mundo. Y esa fue una transformación lograda a partir de varias cosas: se entendió que el tema de la violencia no era un tema de seguridad pura y dura, sino que necesitaba de otros diálogos, de otras visiones e intervenciones más allá de las que pueden producir los organismos de seguridad, que era necesario acudir a un encuentro con la sociedad para provocar nuevas conversaciones que nos permitan construir una ruta de desarrollo. Eso fue lo primero, luego se trabajó mucho en prevención, en tomar las comunas más pobres y empezar a garantizar un acceso preferente de estos ciudadanos a los servicios y ofertas de la ciudad como parques y bibliotecas y otros espacios que ayuden a mejorar sus condiciones de vida... Otro tema clave fue crear estrategias complementarias, como el contener la participación de los jóvenes en actos delictivos, no solo con acción policial, sino creando barrios seguros, escuelas de trayectoria de vida transformadoras para estas personas.

ue muy importante hacer una especie de especialización de los roles de los actores de la sociedad.

- ¿Cuál es clave en esta sinergia, esta unión de actores que se quiere replicar con Mangle Inc.?

- En nuestro caso fue muy importante hacer una especie de especialización de los roles de los actores de la sociedad. Muchos de los ejercicios que cada sector hacía, el empresarial, el sector social el académico, se daban de forma aislada y sin resultados… Por ejemplo, se vio la importancia de hacer que las empresas pudieran generar rutas de empleabilidad y fomento al emprendimiento para los jóvenes. En esa misma línea, las universidades salieron a generar capacidades en estos jóvenes para que fueran empleables, buscar a las ONG también para poder especializarlos. Por otro lado, se crearon veedurías ciudadanas, para lograr que las alcaldías y los municipios mantengan una línea de intervención y bajo el mismo enfoque. Fue un esfuerzo de articulación y de especialización de las organizaciones públicas y privadas. Y hay espacios que se mantienen hasta el día de hoy.

- ¿Es necesario un giro en la gestión de las empresas para apostar más en lo social?

- Lo que yo me he encontrado acá es una empresa que tiene una tradición muy importante en temas de filantropía, que ha contribuido a la construcción de bienes públicos, en salud, educación y eso hay que aprovechar... Pero hay un último enfoque que empieza a instalarse y es la sostenibilidad. No hay empresas sostenibles si no hay la posibilidad de que esta empresa vele por sus empleados, por los intereses del entorno en el que está. Así que no cambia el papel, es más bien que una empresa se conciba de manera más integral... Sin este aporte, los impactos son muy grandes en lo social y económico. La pérdida de vida de los jóvenes, además de sus vidas, es pérdida de capacidad productiva que necesitas las empresas y el país, pero también hay pérdidas en términos de barreras para la distribución y para la producción, hay pérdidas en los costos de seguridad privada que tienen que financiar las empresas para poder desarrollar sus actividades, hay costos en el tema de transacciones que se vuelven más costosas porque implican vacunas o extorsiones.

- ¿Las recetas aplicadas en Medellín se pueden replicar acá?

- Cada ciudad está llamada a construir su propia ruta y modelo de actuación, y encuentra en sus características y condiciones históricas y culturales las respuestas. Este es un proceso que demanda creación colectiva, innovación social, la decisión de participar en la construcción de rutas que le permitan a la ciudad recuperar sus índices de seguridad, economía, de convivencia ciudadana. Pero, como en todos los campos, es importante tener referencias, el poder comparar acciones. Medellín y Guayaquil son ciudades industriales, del mismo tamaño, del trópico, afectadas (en su momento) por problemas semejantes, por lo que Medellín claramente es un buen referente, que puede resultar útil para ver qué funciona o no, a partir de las experiencias.

La empresa es un actor clave en la construcción de oportunidades para el empleo y construcción de servicios públicos

- ¿Qué hacer para que esto no quede en papel?

- Ese es un riesgo que existe; sin embargo, existe una vocación muy grande de articulación y de exaltación de lo que se está haciendo... Esta es una estrategia que es de largo plazo que se financia con aportes de los miembros de la iniciativa, tenemos contacto con la Usaid (EE. UU.), la Agencia de Cooperación Alemana, con el Banco Interamericano de Desarrollo para llevar a cabo varios proyectos. Hemos arrancado ya con un modelo de gobernanza que está planteando una asamblea de socios, comisiones, junta para regular nuestra acción. Eso está en camino, pero adicionalmente hemos acordado hacer una primera intervención urbana en puertos para mejorar la seguridad. Estamos por crear el Observatorio Social para la Seguridad y la Convivencia para disponer de data y análisis, y lograr que haya una posibilidad de recomendar acciones en materia de política pública.

Contexto

Doce gremios productivos, tres universidades y Segura EP crearon Mangle Inc., una iniciativa que busca contribuir con la reconstrucción del tejido social y la convivencia ciudadana de Guayaquil, en un contexto de altos índices de inseguridad. La universidad CES de Medellín asesora el plan, que traza metas en varios ámbitos.

