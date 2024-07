Roberto Luque: el fantasma de los contratos con sobreprecio los persigue

Para Roberto Luque, ministro de Transporte y Obras Públicas y exministro de Energía y Minas encargado, la denuncia presentada por Marlon Andrés Pasquel Espín ante la Fiscalía General del Estado, se debe a que “hay gente que no está contenta con las decisiones que nosotros hemos tomado: exfuncionarios públicos, contratistas del sector, intermediarios de proveedores del sector, perdedores de ofertas… es innumerable la lista de personas que con muchos recursos puede estar mediáticamente manejando el tema y legalmente también”. Según Pasquel, en el proceso de contratación de barcazas para la generación eléctrica en Ecuador, hay un presunto tráfico de influencias.

Pasquel, quien también denunció a Fabián Calero Freire, gerente subrogante de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), “ha sabido ser contratista del Terminal Terrestre de Guayaquil para la provisión de 3.000 mascarillas, a un precio unitario de $ 2,25 en la pandemia”, expuso Luque. Agregó que, a inicios de la próxima semana, junto con el gerente general de CELEC, pedirá a la Contraloría General del Estado un examen especial del proceso de adquisición de alquiler de barcaza.

Según el denunciante, esta contratación no se realiza de acuerdo con los procedimientos legales y podría estar influenciada por "intereses indebidos". Sin embargo, para el también denominado ‘superministro’, que, aunque pudo haberse realizado una contratación directa, “hicimos un proceso más riguroso de lo que la ley nos facultaba hacer en emergencia”; indicó que este proceso es una licitación.

Para Pasquel, la irregularidad estaría en que la barcaza está rumbo a Ecuador pese a no haber finiquitado el proceso contractual con la firma de un contrato. Aunque, de acuerdo con las declaraciones de Luque, esta compra pública ya ha sido adjudicada, “solo está a la espera de la presentación de todas las garantías para que se firme el contrato”.

También indicó que la contratación que el Estado realizó fue con los dueños del barco generador y no con tercero. Asimismo, dijo que esta barcaza nueva, con un propio sistema de anclaje, no es “esas gabarras con cuatro generadores arriba, donde, sí, efectivamente, nos robaban la plata”.

Entre los beneficios que proveería esta contratación, Luque señaló que el costo del kilovatio/hora sería a la tercera parte de lo que compró el gobierno de Guillermo Lasso al Gobierno de Colombia. Además, reafirmó que la otra firma que también participó en el proceso de compra pública no contaba con un sistema de anclaje, que databa de 1971 y que estaba a la venta.

Es por esto por lo que el ministro Luque sostiene que “nosotros no tenemos nada que esconder”. Pero ante “ciertos políticos que han hecho énfasis sobre su curiosidad sobre este tema, yo eso sí lo asocio directamente a que ellos definitivamente no conciben contratos de emergencias sin sobreprecio y sin lleve. Es algo del que están acostumbrados. El fantasma los persigue”. No obstante, “ya legalmente vamos a ver cómo nos defendemos”.

