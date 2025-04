Sismo en Esmeraldas: Suspenden la operación de la refinería

El sismo de magnitud 6 que se registro este viernes 25 de abril de 23025, con epicentro en la provincia de Esmeraldas, llevó a EP Petroecuador a desplegar personal especializado para la evaluación integral de la infraestructura hidrocarburífera y adoptó medidas orientadas a proteger a la ciudadanía, al personal y a las instalaciones estratégicas.

Te invitamos a leer: Sismo en Ecuador hoy: Así está Esmeraldas luego del fuerte temblor

Como medida preventiva se suspendió la operación de la refinería Esmeraldas y el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Además, se ha instruido la revisión del estado estructural del poliducto, como parte de un control riguroso en toda la red operativa.

Parte de la tubería del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), no tiene novedad por el sismo. Luis Cheme

Rotura del SOTE en Esmeraldas provocó el derrame de 25.116 barriles de petróleo Leer más

La zona 0 desde derrame del 13 de marzo

En cuanto al punto cero del evento ambiental del pasado 13 de marzo, no presenta deslizamiento ni afectaciones después del sismo. El 13 de marzo de 2025 hubo la rotura de una tubería del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), lo que desató un desastre ambiental en Esmeraldas. La fuga de crudo alcanzó el estero Caple, se expandió al río Viche y terminó contaminando el río Esmeraldas y el océano Pacífico. Esta área no tiene ninguna novedad como consecuencia del sismo, referente a que no se ha reportado una rotura de la tubería por el temblor.

Petroecuador aseguró, mediante un comunicado, que el monitoreo será constante y que oportunamente informará cualquier novedad relacionada con el sismo.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ