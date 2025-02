¿Qué sectores económicos ecuatorianos serían vulnerables a los aranceles de EE. UU.?

Estados Unidos ha impuesto aranceles a productos de China, México y Canadá, como parte de su política proteccionista. Sin embargo, estas decisiones son estrategias de negociación que más que imponer un arancel, lo que busca es llegar a un nuevo acuerdo en la compra y venta de productos.

Es por ello que esta decisión del presidente norteamericano Donald Trump, en realidad no está afectando a Ecuador, ya que Estados Unidos casi no tiene productos similares a los que le exporta Ecuador, por lo que no hay competencia que le haga pensar en imponerle aranceles. Así lo explica el economista experto, Alberto Acosta, a EXPRESO.

No obstante, ya se puede vislumbrar que habrá sectores ecuatorianos vulnerables ante esta política arancelaria. Por ejemplo, el sector exportador de acero y aluminio. Pues el próximo 4 de marzo regirá la reciente decisión de Estados Unidos de imponer aranceles globales del 25% a las importaciones de acero y aluminio, de manera general.

Empresas de aluminio y acero

Si bien este sector es pequeño para la economía de Ecuador, dice Acosta, ese tributo sí afectaría a un grupo de empresas que el año pasado atrajeron $58 millones, por la exportación de productos de acero y aluminio.

Este impuesto se da justamente porque dentro de EE.UU. sí existe una industria al respecto que busca garantizar empleos manufactureros dentro de ese país, en cuanto a esa actividad, explica Acosta.

Industria del Camarón

Por otro lado, otro sector productivo ecuatoriano que sí podría verse afectado directamente por temas arancelarios desde Estados Unidos, es el sector camaronero. Esto, porque recuerda Acosta, el país norteamericano sí tiene una industria camaronera que, aunque pequeña y con poco impacto, por años ha intentado “desprestigiar” la gran popularidad del camarón ecuatoriano para quitarle espacio dentro de EE.UU.

“En esta industria sí podría haber un riesgo y sería una afectación muy grande para Ecuador, ya que el camarón es uno de sus principales productos del país”, indica el experto.

Esto arrastraría pérdidas millonarias y afectación en el empleo interno del país, ya que Ecuador perdería uno de sus dos principales destinos de exportación.

“De ahí, ya no hay sectores productivos ecuatorianos amenazados por estos aranceles. Y no creo que se impongan más adelante aranceles que nos afecten, pero todo depende de hasta cuánto pueda llegar este proteccionismo de Trump”, enfatiza el experto económico.

