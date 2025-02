Mayor redondeo o más pago virtual, si desaparece el centavo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó que el Departamento del Tesoro deje de producir nuevos centavos de dólar. Frente a ese posible escenario, Ecuador, al tener una economía dolarizada, tendrá que tomar una decisión: producir localmente la moneda, buscar otra alternativa o ejecutar el redondeo de manera formal, aunque esto último ya se hace ‘a la criolla’, dijeron los expertos consultados por EXPRESO.

Para Verónica Artola, exgerente del Banco Central de Ecuador (BCE), esta medida que podría llevar a que algunos comercios fomenten el conocido redondeo de precios, no debería generar un efecto inflacionario significativo, al menos si se evita que exista la especulación. Agregó que acuñar la moneda no es recomendable, por el costo que eso implicaría para el país. Para ejemplo están las cifras que Estados Unidos tiene: según su Casa de la Moneda, cada unidad costó casi 3,7 centavos en el año fiscal 2024, lo que supuso una pérdida de 85,3 millones de dólares con la producción de unos 3.200 millones de monedas.

“Cuando estuve en el BCE se hizo un estudio para ver si se acuñaba el centavo, pero no lo hicimos por lo caro que es”, remarcó Artola. Agregó que lo mejor es que aumenten los pagos virtuales y hasta el uso de las billeteras virtuales. Para ella, el que no se produzcan los centavos no significa que los precios tengan que ser redondeados. “No si se usan los pagos digitales”

Otra razón que esgrimió Artola es que el centavo es poco utilizado. Las monedas más empleadas en Ecuador son la de 25 centavos y la de 1 dólar.

Lo más probable es que tome tiempo implementar la medida de Trump, en especial porque se debe aclararse si basta con un decreto del Ejecutivo o si debe participar el Congreso, remarcó Jorge Calderón, analista económico, quien concuerda con Artola en que no debe existir un impacto considerado en la inflación. “Pero si hubiera, no será de todos los meses, ni con un fuerte golpe”.

EXPRESO le consultó al Banco Central de Ecuador cuál sería la medida que tomaría la entidad, pero hasta el momento en que se escribió esta nota, no hubo respuesta.

El redondeo se practica con frecuencia en Ecuador

Tomando como referencia lo que ha pasado en otros países, hay más posibilidades de que el redondeo, que ya se practica en Ecuador de forma informal, quede ahora ‘oficializado’. “Los empresarios van a tener que decidir si el redondeo es subiendo o bajando el precio”, le indicó a EXPRESO el analista económico Larry Yumibanda, quien añadió que el redondeo debería tender ‘a la baja’.

Por ejemplo, si un producto cuesta 3,97 dólares, quedaría en 3,95 dólares. “Ecuador todavía no se ha recuperado totalmente de la recesión que vivió en 2024. Hasta la fecha, las compras no crecen al ritmo que se requiere para levantar la economía. Entonces, el empresario no va a exponerse a cobrar 4 dólares (siguiendo el ejemplo anterior) y que sus ventas bajen más”, analizó Yumibanda.

Canadá eliminó el centavo en el 2013

Canadá ya lo hizo: desde el 2013 no circula allí el centavo. En ese país las empresas y el comercio, al hacer transacciones con dinero en efectivo, redondearon el precio de los productos a la cifra más cercana. Pero al cancelar con cheque, tarjetas de crédito o débito no se debería hacer el redondeo.

La moneda como tal quedó para que la use quien así lo quiera, siempre y cuando el negocio lo acepte. El comercio tiene el permiso legal para cogerla o rechazarla.

La Casa de la Moneda de Canadá acuñó el centavo hasta mayo de 2012. Luego de ello mandó unas monedas al museo.

