El Ministerio de Producción Comercio Exterior Inversiones y Pesca (MPCEIP), cuantifica un ahorro para los sectores productivos de 4.7 millones de dólares, producto de la reducción de tarifas y tasas gravadas por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa), el Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN) y el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE), en los trámites para los sectores productivos.

Eurodiputados inspeccionarán puertos y fábricas de Ecuador Leer más

Los resultados se difundieron este 17 de marzo de 2023, en el marco de las Mesas Productivas impulsadas por el Gobierno Nacional, con el fin fomentar un mayor desarrollo industrial.

El ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Julio José Prado, explicó que de 88 análisis de tasas de cobro en laboratorio de Arcsa, " 67 tuvieron reducciones de costos significativas y optimizaciones de tiempo de atención de hasta 50%".

En el caso de Agrocalidad, "con la externalización de ensayos de eficacia, se redujo los tiempos que antes duraban entre 6 a 12 meses". Eso ayudó "a que el proceso sea de inmediato, conforme el requerimiento del usuario". En el INEN, en cambio, se eliminó el Certificado de No ser Sujeto de Control, por el cual se debía pagar $247 dólares. "Esta eliminación generará un ahorro directo de $850 mil dólares para los operadores de comercio del país".

Richard Salazar, director de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), considera esto como un buen trabajo; no obstante, señala que aún hay mucha tarea por hacer, en cuestión de incentivos. El sector bananero, dice, uno de los más afectados con la caída de ventas, aún no percibe estas ayudas.

Enero da un respiro a la exportación de banano ecuatoriano Leer más

"Aplaudo el concepto que están aplicando, pero en este sector no ha habido incentivos. En el caso particular del sector exportador hay un incentivo tributario establecido en la ley de simplicidad tributaria de diciembre del 2019 , que establece una devolución simplificada de los tributos. Pero está pendiente una reglamentación por parte del presidente, la cual no ha realizado", asegura Salazar.

Salazar piensa que la ayuda debería llegar también por el lado del sector laboral, pues es ahí donde los productores han registrado una mayor carga de costos, a partir de los incrementos salariales, los cuales considera anti técnicos y netamente ligados a compromisos políticos.

"Esto ha generado que los costos del banano se encarezcan y se pierda competitividad. Sumado a esto, no hay una contraparte de incentivos que pueda compensar o ayudar a mejorar la competitividad del sector exportador y en general", destaca.