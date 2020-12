Economistas denominados heterodoxos, asambleístas y candidatos presidenciales han hablado de la Renta Básica Universal en el país. Es decir, dar un monto de dinero, en el caso ecuatoriano, a personas vulnerables. Una de las ideas es hacerlo con dinero electrónico. El tema entró en debate en el país debido a la propuesta de un grupo de parlamentarios en la Asamblea, como una medida para paliar la crisis.

Desde su casa en California (EE. UU.), el catedrático Sebastián Edwards, considerado como uno de los más prestigiosos de la región, conversó con EXPRESO sobre esa posibilidad en América Latina y su recuperación económica.

Edwards es profesor titular de la cátedra Henry Ford II de Economía Internacional en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA). El académico chileno también fue economista en jefe para América Latina del Banco Mundial, entre 1993 y 1996.

- ¿Lo peor de la crisis ya pasó?

- Depende del bicho y el bicho es caprichoso. Vemos que retrocede y avanza y estamos viendo en países del mundo y de la región nuevas infecciones. Eso, naturalmente, tiene un efecto muy negativo sobre la economía y, en particular, sobre ciertos sectores. El impacto ha sido muy desigual. Especialmente ha afectado a sectores de hospedaje e inicialmente a la construcción y todo lo que tiene que ver con el sector informal. La esperanza es que la vacuna ya está y hay, por lo menos, tres vacunas que han sido probadas en los países occidentales. En América Latina hay un problema logístico de cómo conseguirla.

- ¿Le va a costar a América Latina salir de esta crisis? Muchos hablan de una nueva ‘década perdida’.

- Va a ser difícil, pero yo creo que menos complicado que la verdadera década perdida, de 1981 a 1990. Una vez que la vacuna comience a funcionar, yo creo que la economía mundial va a recuperarse con bastante rapidez. Y una vez recuperada la economía, habrá un aumento importante de las exportaciones de América Latina. Ya hay en una serie de áreas. Por ejemplo, minería ha andado muy bien. El precio de los metales ha subido mucho. El análisis no puede ser únicamente por país, debe ser por país e industria (…) El sistema bancario está bien en América Latina en general. La inflación es baja y eso diferencia mucho la situación actual de la década perdida. En la década perdida los bancos quebraron, y si no hay bancos no hay crédito, y si no hay crédito es como tratar de hacer andar un motor sin lubricantes.

¿Habrá una recuperación en forma de V, es decir, rápida?

Ya no fue en forma de V. Esa conversación se acabó. Y los que en marzo decían que la recuperación será en forma de V estaban pensando que en junio o julio de este año en el hemisferio norte ya iba a haber recuperación y no hubo ni si quiera un atisbo de recuperación fuerte. Yo creo que estamos en una U ahora con las vacunas, que han sido más rápidas y exitosas de lo que se esperaba. La verdad es que no sabemos. Solo el 62 % de la población en el mundo está dispuesta a vacunarse. Todo es muy difuso (…) Yo veo una recuperación rápida en los próximos ocho a diez meses, pero que deja una economía muy dañada. Esto es como quien se recupera de un accidente pero sale del hospital y esta flaquito, con los músculos atrofiados y trastornado de la cabeza por el ‘shock’ del accidente.

- Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) recomienda a países de la región tener una Renta Básica Universal. ¿Es posible eso?

- Es complicado. Es caro y no solamente en América Latina, sino en todas partes del mundo. Los experimentos que se han hecho en Canadá y Finlandia han terminado siendo cancelados justamente porque son extraordinariamente caros. Habiendo dicho eso, creo que sí hay un movimiento en esa dirección. Donde yo creo que hay que ser inteligente es en la universalidad y hay conciudadanos que están bien financieramente. No hay que olvidar que la distribución del ingreso en América Latina es la más desigual del mundo. Hay que trabajar en la universalidad (…) Hay que darle al trabajador informal. Lo que más nos ha recordado esta crisis es la informalidad en América Latina y es horrible. Los políticos la habían olvidado. Lo universal es complicado.

- ¿De dónde se puede financiar la iniciativa de Renta Básica Universal en América Latina? Bárcena mencionó que con más endeudamiento.

- Buena suerte, que le vaya bien. Yo lo único que le recomiendo es que se vaya caminando por la sombrita y con un sombrero ecuatoriano para que no se insole. Eso es una tontería. Los organismos internacionales no tienen la capacidad, de verdad, para ayudar al nivel que hay que hacerla. Y no quieren hacerlo tampoco. Entonces, es un sueño de los burócratas que quieren que el FMI emita tres, cuatro, cinco trillones de dólares en Derechos Especiales de Giro, es una tontería y una distracción. No va a suceder y punto. La gran diferencia entre la década perdida y esta es que la década perdida fue exclusivamente latinoamericana y por lo tanto había posibilidad de ayuda de aquellos países del mundo que no estaban afectados por la crisis (…) Aquí hay que rascarse con las propias uñas. Eso significa, esencialmente, subir los impuestos en América Latina de forma importante, y eso es complicado porque hay que hacerlo de una forma que no complique la actividad económica ni la inversión. Si queremos hacer una Renta Básica cuasi Universal la plata va a tener que venir de impuestos, esencialmente. El Ecuador está frito porque se endeudó mucho, como estaba dolarizado, incluso haciendo un pelín de trampa, con preventas petroleras a China.

¿Qué otras medidas se deben tomar además de una reforma tributaria para hacer frente a la crisis?

Vamos por secuencias. Si hay una reforma, que demora, tampoco es hacer una reforma el día de mañana. Una reforma tributaria bien hecha es bien complicado porque entre otras cosas hay que evitar la evasión y la elusión, pero lo que hace una reforma tributaria bien hecha es que aumenta los ingresos disponibles y el próximo paso es gastarlos bien. Gastarlos bien significa, en primer, lugar gastarlos sin corrupción y en segundo lugar no embarcarse en proyectos superfluos, que son ilusorios y grandiosos como elefantes blancos. En paralelo, tratar de armar oficina en el sector gubernamental, muy técnicas, con tenis importados de Finlandia o algún lugar donde hay genios y que ellos estén manejando el gasto, que se de forma limpia, productiva y efectiva.