Sebastián Cornejo: “Hay que promover el turismo interno y fronterizo”

El reciente reglamento a la Ley de Turismo otorga beneficios financieros para los operadores turísticos, desde la banca pública, como créditos y facilidades de pago.

- ¿Estos incentivos representan en realidad un alivio financiero a los operadores turísticos?

- No es una cuestión de créditos, sino de facturación. La facturación de todos los negocios turísticos ha bajado por las condiciones de inseguridad que hay en el país y, si bien es cierto que una línea de crédito ayuda a permanecer en el negocio, para poder pagar todas esas obligaciones, los negocios del turismo necesitan facturar. Es cuestión de tomar medidas para implementar los flujos turísticos. De qué vale que den créditos y período de gracia porque ahora tenemos problemas, si en uno o dos años tendremos que pagar esa deuda, ¿de dónde sacaremos para pagar? Los créditos solo posponen los problemas.

- ¿Qué necesitan los operadores turísticos?

- Que se generen las condiciones para que haya mayor flujo turístico a la infraestructura de servicios turístico de Ecuador. Todo el turismo receptivo que viene de Estados Unidos y de Europa se ha reprimido, por la declaratoria de guerra interna. El Gobierno debe buscar otros nichos que no sean tan susceptibles a estas malas noticias.

- ¿Como cuáles, si todo mundo tiene miedo?

- Como el turismo interno y el turismo fronterizo de Perú y Colombia, porque estos nichos reaccionan mucho más rápido a los cambios de condiciones internas de un país. Turistas de estos países vecinos nos pueden ayudar porque todos somos personas acostumbradas a vivir la realidad latinoamericana que es tan cambiante. Como en el pos-COVID, cuando se produjo el turismo interno y eso nos ayudó a subsistir.

- ¿Por qué está seguro que daría resultado un turismo fronterizo?

- Eso ya se vio años atrás cuando las guerrillas de las FARC y el Sendero Luminoso provocaron grandes problemas de inseguridad en Colombia y Perú (respectivamente) y estos países se volcaron al turismo interno y fronterizo y dio buenos resultados.

- Parte del reglamento menciona crear un fondo para promoción turística del país en el exterior…

- Lograr que cambie la imagen de Ecuador en el exterior tomará meses y tal vez años. Es difícil porque los países recomiendan a sus ciudadanos no visitar Ecuador, entonces hay que enfocar los recursos más en la promoción interna y fronteriza y mantener al mínimo la promoción en el exterior.

- El reglamento también indica que los negocios turísticos contarán con una deducción adicional en el pago del impuesto a la renta por gastos destinados a seguridad. ¿Cómo ve esta ayuda?

- Es una ayuda, pero sigue siendo parche. Quieren deducir un impuesto a la renta, pero de qué renta hablamos cuando estamos por quebrar. La deducción está bien, pero cuando tengamos utilidad. Yo no veo que este reglamento sea una ayuda efectiva mientras no incentive el turismo interno y fronterizo y no haya condiciones de seguridad en el país.

