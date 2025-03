El Salvador sigue comprando bitcóin, y Bukele asegura que “no se detendrá”

El Gobierno salvadoreño continúa comprando bitcóin para su “reserva estratégica” y el presidente Nayib Bukele aseguró este 4 de marzo que “no se detendrá en el futuro”, a pesar de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha limitado el uso y la compra de esta criptomoneda para concretar un acuerdo monetario con el Gobierno del país centroamericano.

El portal oficial del Gobierno de El Salvador, en el que se da cuenta del bitcóin que el país mantiene en su poder, publicó este 4 de marzo en su cuenta de X que “El Salvador compra otro bitcoin para reserva estratégica”.

Con lo que, de acuerdo con cifras alojadas en el portal bitcoin.gob.sv/es, El Salvador posee como reserva 6.101 bitcoines por un valor de más de 534 millones de dólares.

El presidente Bukele reaccionó a dicha publicación y escribió también en su cuenta de X, en un mensaje en inglés: “Todo esto termina en abril”. “Todo esto termina en junio”. “Todo esto termina en diciembre”.

“No, no se detiene”, indicó, y añadió “si no se detuvo cuando el mundo nos condenó al ostracismo y la mayoría de los 'bitcoineros' nos abandonaron, no se detendrá ahora y no se detendrá en el futuro”.

Advertencias por parte del FMI

Esta compra se da a pesar de que el FMI ha limitado el uso del bitcóin y la compra de este activo por parte del Gobierno salvadoreño como una de las condiciones para un acuerdo económico por 1.400 millones de dólares.

El FMI comunicó el pasado 26 de febrero que su Directorio Ejecutivo aprobó el acuerdo económico y reiteró que “los riesgos potenciales del proyecto bitcóin se están abordando de acuerdo con las políticas del Fondo y con el asesoramiento del Fondo a las autoridades”.

“En el futuro, los compromisos del programa limitarán la participación del gobierno en actividades económicas relacionadas con bitcóin, así como las transacciones y compras de bitcóin por parte del gobierno”, apuntó la organización financiara internacional en un comunicado.

