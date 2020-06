Ruth Arregui: “Si se puede, es mejor seguir pagando las deudas”

La superintendente de Bancos, Ruth Arregui, señala que el nuevo plazo para diferir las deudas va acorde con la realidad productiva del país, pero aconseja a los clientes, si es que pueden, pagar sus deudas ahora.

- ¿Por qué la Superintendencia toma la decisión de pedir un nuevo diferimiento de deudas, que ha sido aprobado por la Junta de Regulación y Política Monetaria y Financiera?

- Por declaraciones del Ministro de la Producción en su momento, quien dijo que el 60 % de las actividades productivas y económicas habían dejado de usar productos y servicios; eso quería decir que había necesidad, todavía, de extender el diferimiento porque los 60 días vencían el 29 de mayo

- Pero al final es voluntario.

- Esto es un tema voluntario porque sigue habiendo condiciones contractuales, ya que hay un contrato de por medio, y para que sea modificado necesita voluntades de las partes. Si el cliente quiere puede solicitar, si el banco le propone necesita la aprobación del cliente. Es mejor hacerlo de manera virtual, los bancos han abierto call centers, mensajería de texto, whatsApp, en la banca online también.

- Según Asobanca, 1,3 millones se acogieron al anterior diferimiento ¿Se va a ampliar o a mantener esta cifra ahora?

- La resolución está vigente desde el 8 de junio. Aún no tenemos información, pero si el periodo se amplía las personas sí van a ir en el tiempo acogiéndose mientras estén vigentes los plazos. Pero es importante que, a medida que restablezcan sus actividades productivas, es mejor que paguen sus créditos, siempre va a ser mejor porque si no se va a acumular y será difícil de pagar.

- ¿La Superintendencia hace un análisis de la liquidez?

- Sí, hicimos una recomendación a la Junta en abril para que formara un fondo de apoyo a las mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas), a las cadenas de valor, para sostener el empleo, justo porque el confinamiento lo que produce es una vulnerabilidad en la cadena de pagos, si usted no abre, no tiene ingresos y no tiene ventas, empieza a no pagar a sus proveedores; por eso sugerimos que creara este fondo para que este pudiera darles capital de trabajo a las empresas, a las pequeñas empresas y que a su vez pudieran reestructurar, renegociar esa cartera que ha sido diferida.

- ¿Este fondo ha sido acogido?

- Sí, ha sido acogido en el programa Reactívate Ecuador a través de 4 ventanillas, del Pacífico, la Conafips y las cooperativas de ahorro y crédito, la Corporación Financiera Nacional (CFN) y una ventanilla privada de DFC (Corporación Internacional de Finanzas para el Desarrollo de Estados Unidos) que ofreció 300 millones de dólares para constituir un fondo privado (ya les dio una línea de $ 150 millones al Banco Pichincha y 100 millones al Guayaquil. Todo está por operativizarse y tiene que alimentarse con más recursos, es muy poco 300 millones de frente a una cartera de alrededor de $ 1.200 millones que ha sido diferida.