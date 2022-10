Corporación Favorita llegó a los 70 años de vida no solo demostrando su tenacidad para mantenerse en el tiempo, sino su esmero por seguir siendo el mayor motor del sector privado que ayuda a mover la economía del país. El año pasado, la firma volvió a estar en el podio de las empresas que más venden, tras superar una facturación de $ 2.000 millones.

Supermaxi se abre paso en vía a la costa e inaugura su local en el kilómetro 13 Leer más

La firma volvió a ocupar el primer lugar dentro del ranking de facturación. Según la Superintendencia de Compañías, la firma tuvo ingresos por $2.178’780.982,22 y más de $ 143 millones en utilidades, superando así a otras empresas como Corporación El Rosado y Santa Priscila.

- ¿Cuál ha sido la clave para conservar ese primer lugar?

- Esto responde al crecimiento sostenido que hemos tenido a lo largo de estos años. Para alcanzar estas cifras récords cada año nos proponemos un plan de inversión que, por lo general, se aplica siempre para los próximos 5 años. Eso nos ha permitido seguir teniendo más presencia en el país. Y lógicamente hemos estado yendo a donde hay polos de desarrollo de ciudades, donde de alguna manera demandan servicios.

- En los últimos años ustedes han empezado a competir con sus propias marcas, aquellas que llevan el sello de Supermaxi. ¿Esta estrategia, cuánto ha apalancado esa facturación?

- Mucho. Es interesante ver la evolución que hemos tenido durante estos últimos 20 años. Cuando recién iniciamos teníamos ciertos productos, ciertas clasificaciones o categorías de productos muy limitados, de 20 a 30. Hoy en día superamos ya fácilmente los 1.200 tipos de productos y eso también nos ha permitido seguir creciendo.

- ¿Y toda esa oferta proviene de la industria local o hay algo que se importa?

- Eso es lo más interesante. El 98% viene de la industria nacional, casi todo es elaborado en Ecuador por las mismas fábricas, los mismos productores nacionales que tiene esta capacidad de producir. Pero no ha sido fácil crecer de esta manera. Ha sido una labor de hormiga, porque no todas las empresas, en un principio, estaban abiertas a esta estrategia nueva en el mercado.

- El país ha venido atravesando por varios factores, unos internos otros externos, ¿cómo la empresa más grande del país enfrenta este escenario a la hora de hacer negocios?

- Como decía al inicio, nosotros tenemos una planificación de inversiones, lógicamente a largo plazo. Y sí, la situación es adversa y en ese sentido eso puede llegar a encarecer por un lado toda esta inversión o retrasarla y tener que reprogramar tiempos. Pero siempre lo hemos dicho, no vamos a dejar de seguir creyendo en el país y de seguir invirtiendo para generar nuevas fuentes de empleo. Solo este año, según lo planificado, estamos invirtiendo $ 100 millones, en 20 locales más, entre nuevos y remodelados.

Solo este año hemos invertido $ 100 millones, en 20 locales más, entre nuevos y remodelados.

- ¿Las condiciones son las óptimas?

- La situación no es la más óptima, pero hemos tenido situaciones similares en la historia del país... Siempre lo hemos dicho, lo que uno pide por lo general es tener las reglas claras. Y esas reglas claras no solamente en temas jurídicos para invertir, sino en el tema de agilidad de los procesos, en el pago de impuestos, tasas, la política económica propia del país que dé seguridad para invertir.

- Un pedido de siempre y que poco se atiende.

- Sí, lastimosamente, creo que ahí falta la voluntad política. Doy un ejemplo concreto que nos tiene muy preocupados, porque es necesario para la inversión. Nosotros a nivel nacional debemos estar sacando alrededor de 3.500 y 4.000 permisos de funcionamiento de diferentes entidades para poder operar en los supermercados. Uno de esos permisos que anteriormente costaban 30 dólares sacarlo por supermercado subió a 633. El incremento es inmensurable, es inconstitucional y estamos luchando justamente para que se derogue.

La situación no es la más óptima, pero hemos tenido situaciones similares en la historia del país.

- ¿Qué tasa es esta?

- Es una que cobra que el Ministerio del Interior, en lo que se refiere a permisos de funcionamiento. Y claro, ellos tienen la potestad de hacer un análisis de costos de los permisos, pero en el resto de sectores, categorías, el incremento ha sido de entre 20 a 21 dólares a 25 y 27 dólares.

- Siendo una empresa fuerte, uno podría decir que ustedes tienen toda la capacidad de asumir ese nuevo precio.

- Pero eso no debe ser así, los permisos no deben funcionar, aplicarse a dedo. Esto tiene que ser para todos por igual, no es que se debe aplicar así porque uno es grande. No por eso se debe cobrar más.

- ¿Esto podría trastocar los planes de inversión?

Las sorpresas en el top 20 del sector empresarial del Ecuador en 2019 Leer más

- Nosotros no podemos asumir el riesgo. Nosotros hemos seguido con los permisos, prácticamente tenemos ya todos los permisos pagados, pero continuamos con la expectativa de que esto se revise, porque creemos que esto está más enfocado como un impuesto y no como una tasa, que es lo que realmente aplica. Lo que esperamos es que este tipo de medidas se revisen.

- ¿En los resultados de facturación se contempla la exportación? ¿Cómo les ha ido, tras invertir en el Grupo Rey, uno de los supermercados más importantes de Panamá?

- No, esos resultados son totalmente independientes. Perosí, fue en el 2018 cuando arrancamos con este objetivo de tener presencia en el mercado internacional y nos ha ido bastante bien. Iniciamos exportando, tal vez uno o dos contenedores al mes, hoy en día ya van de 10 a 12. Eso va variando, depende mucho de las necesidades que se van generando, pero yo diría que en promedio estamos en ese número de contenedores.

- ¿Y qué productos han encontrado cabida allá?

- Ya tenemos más de 300 productos que estamos exportando a Panamá, lo principal, lógicamente, son productos de la canasta básica y otros productos como la línea de absorbentes, papel higiénico, servilleta, toallas, donde ha habido buen mercado allá. Lastimosamente todavía tenemos ciertas restricciones arancelarias con Panamá. Justamente estamos trabajando con el Ministerio de Comercio para tratar de eliminar estas barreras. De lograrlo, otro tipo de productos como el arroz, en los que el país tiene excedente, podrían empezar a exportarse.