Ni el alto riesgo país, ni la inestabilidad económica global han trastocado el plan del Gobierno de vender el Banco del Pacífico al término del año. Roberto González, su presidente, da pincelazos de dónde viene el interés inicial de compra y de los procesos administrativos y de control por el que deberá pasar el trámite, de llegar a feliz término.

- A inicios de junio, usted contaba a este Diario que para agosto ya tendríamos idea de dónde vendrá la oferta. ¿Ha concluido ya esta etapa de recepción de propuestas?

- Sí, ya estamos en la fase de debidas diligencias, con un grupo de bancos que presentaron ofertas no vinculantes. Son más de 30 ofertas. No podemos dar nombres, pero son bancos que están bastante interesados, y digo ‘bastante’ porque el análisis que están haciendo es muy profundo, ya que lo que quieren es ratificar esas ofertas no vinculantes en vinculantes. Pero eso probablemente lo sabremos la primera semana de octubre, como máximo. Ahí sabremos quién es o quiénes están.

- ¿Pero lo sabrán solo ustedes o el país?

- Depende de cómo el accionista quiera manejar el tema: comunicarlo o esperar a tener la calificación de la Superintendencia del Bancos.

- ¿Qué tan clave es esta calificación en el proceso?

- Es importante precisar eso. En estos últimos días hemos visto todo un revolú en el mercado (a propósito de la elección del nuevo superintendente), toda una corriente de falsedades que se publican respecto a esto. Una vez que CFN, su principal accionista, reciba una oferta vinculante del banco X, se iniciará un doble proceso. Por una parte tenemos que empezar a redactar el contrato de compraventa, pero eso lo hace solo el accionista y el comprador. Por otra parte, la Superintendencia entra a calificar, pero solo al comprador, no a la venta. Eso debe quedar muy claro, porque dentro de varias paranoias mediáticas está la teoría de que se estaría interfiriendo en el nombramiento de un nuevo superintendente. Pero esto no tiene nada que ver. Lo que se calificará es si el banco que viene tiene o no la solvencia económica, patrimonial, las condiciones para comprar.

- ¿Y qué nivel de activos tienen estos bancos interesados?

- Estamos hablando de bancos muy grandes, que tienen entre 40.000 y 50.000 millones en activos. Son bancos que son más grandes que todo el sistema financiero ecuatoriano, cualquiera de ellos. No hay duda de esa solvencia. Evidentemente son bancos que no están involucrados en temas de lavado de dinero, listas negras.

En un cálculo teórico... si se vende, no debe venderse en menos de $ 900 millones. Eso como mínimo.

- Entendemos que no puede dar nombres, ¿pero de dónde vienen estas ofertas?

- Digamos que voy a ser un poco infidente. Son ofertas continentales.

- ¿Pero estamos hablando de nuestro continente?

- Sí, pero podemos estar hablando desde Alaska hasta la Patagonia.

- O de EE. UU., por ejemplo.

- Podría ser. En su momento, se conocerá la calidad de esa lista. Hay agoreros que dicen que el proceso es secreto. No. El proceso no es secreto, el proceso se está llevando con la debida confidencialidad del caso. No podemos dar más detalles porque esas pistas o datos pueden mejorar o empeorar una oferta. Hay que saber que se requiere confidencialidad, pero sobre todo saber que es necesario para el país tener inversión extranjera. La gente le tiene que perder el miedo a esta, más allá de cualquier consideración política. En Chile, en Colombia, en Perú todos los años reciben 13.000, 14.000, 15.000 millones de dólares en inversión extranjera. Aquí cada vez que alguien quiere vender algo es un drama y eso es una pena... porque es la manera de traer competencia y es la manera de crear puestos de trabajo.

- ¿Qué hay con el control de mercado?

- Al respecto, la Superintendencia de Mercado también tendrá que ver eso. Cuando tú adquieres una empresa de alimentación necesitas ver si va a comprar cuota dominante. Aquí no hay cuota dominante, es primera adquisición y se compra el 13 % (de participación) del mercado. No habrá competencia dominante.

- Estamos viviendo un contexto global muy volátil, inestable a nivel de monedas. ¿Tener el dólar nos blinda en esta negociación?

- Mucho. Ese es uno de los atractivos por los cuales los bancos, sobre todo los bancos del continente que no están dolarizados, ven sumamente atractivo comprar un banco dolarizado. El dólar es una moneda fuerte. Es un magnífico atractivo. Por ello, a pesar de que el riesgo país de Ecuador ha subido y a pesar de la inestabilidad, nadie se ha retirado del proceso.

El proceso no es secreto, pero sí se lo está llevando con la debida confidencialidad. Así debe ser.

- ¿Cómo están los principales indicadores del banco? ¿Cómo ha ido variando el tema del patrimonio, valor que da una referencia del monto al que puede ser vendido?

- A la fecha estamos con una utilidad acumulada de 60,5 millones de dólares. Apuntamos a algo, no menos de 90 millones al final de año. En patrimonio estamos con 805 millones cerrados, pero si sumamos esas utilidades estaríamos hablando de unos 860 millones de dólares aproximadamente, a la fecha.

- ¿Y cuál es la proyección patrimonial que tienen para finales de año?

Para finales de año lo que esperamos tener es entre 880 y 890, entonces digamos que nos podríamos acercar a los 900 millones de dólares al final de año. En un cálculo teórico... si se vende, no debe venderse en menos de $ 900 millones. Eso como mínimo. Yo quisiera cerrar el año haciendo un resultado histórico. Este es el año en el que además cumplimos 50 años, pero vamos a ver cómo se desenvuelve en el último trimestre. La idea es dar un buen mensaje al potencial comprador siendo claros, hemos reestructurado por segunda vez el banco y sigue siendo el segundo banco más grande del país, genera esta utilidad, estos ratios, este nivel de solvencia y este nivel de eficiencia.

- En inversiones como esta se habla mucho de la necesidad de una estabilidad jurídica. ¿Han recibido algún tipo de observación respecto a eso o a cualquier norma?

- Se han revisado también ya los diferentes aspectos jurídicos y por el momento no hay nada que les incomode, y la mejor prueba de ello es que siguen adelante. Siguen con el proceso.

PERFIL

El presidente ejecutivo del Banco del Pacífico ha sido asesor y director de varios grupos empresariales. En el 2001 estuvo en el Pacífico como parte de la administración española que lo rescató luego de la crisis financiera del 99, y que lo ubicó como el segundo en importancia. Ahora, en esta segunda etapa, ha vuelto a ser llamado bajo la consigna de poner la casa en orden y alistarlo para su venta.