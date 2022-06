Si eventos externos no trastocan los planes, la actual administración del Banco del Pacífico prevé haber concretado la venta de la entidad a fines de este año. Con un proceso de orden y depuración que ya ha avanzado en un 80 % en su aplicación, el principal reto ahora está en recuperar parte una cartera de 500 millones de dólares que refleja un índice de mora de hasta el 10 %.

- Hace un mes se definió la valoración del banco. Sabemos que esa cifra está bajo reserva, ¿pero sigue estando por encima de los $ 820 millones de su patrimonio, que dijo que es el monto que, al menos, debe respetarse? ¿Esa cifra referencial se mantiene?

- Sí, será por encima, pero el valor patrimonial está creciendo. Creemos que por diciembre (mes en que se espera concretar la venta) ese valor ya será cercano a los $ 860 millones. Pero hay algo a tener claro: la valoración es una referencia, no será una cifra obligatoria, es una cifra que tendrá unos rangos. Lo importante es que al final, la entidad financiera que oferte ofertará lo que considere de acuerdo con las cifras. El accionista aceptará esa oferta según su rango de valoración y considerando los criterios habitualmente usados en toda transacción bancaria.

- Ha dicho que una treintena de entidades externas han sido invitadas. ¿De qué países son?

- ¿De qué país no hay? Hemos invitado a instituciones de por lo menos 20 nacionalidades. Están europeos, norteamericanos, centroamericanos, sudamericanos, chinos y hasta árabes, por si hubiera alguien interesado. El tema va bastante rápido. Estamos esperando que acabe este mes, para en la primera semana de julio conocer quiénes muestran interés.

- Para avanzar en este proceso de venta, claramente han tenido que poner la casa en orden. ¿Qué avance ha tenido esto?

- Yo diría que hemos avanzado un 80 %, queda poco para finalizarlo. El proceso de reestructuración ya se hizo en noviembre del año pasado, pero el banco aún puede generar mayor rendimiento en su estructura, mayor rendimiento en su cartera crediticia. Mentiría si dijera que no hacemos ajustes y mejoras de eficiencia permanente.

- ¿En qué niveles de utilidades se está?

- Yo creería que si no ocurre nada hasta diciembre, deberíamos superar los $ 100 millones. Ya en el 2019 tuvimos eso, pero sin el nivel de provisiones que estamos haciendo ahora. Esta utilidad es mucho más real de la que se ha dado en ejercicios anteriores. Hasta mayo tenemos $ 277 millones en provisiones. Solo este año vamos a provisionar $ 100 millones.

- Esa provisión se da por tener una cartera con dificultad de cobro. ¿Qué niveles de mora aún tienen?

- La cartera del banco, a mayo de este año, fue de aproximadamente $ 4.300 millones. Hemos encontrado un grupo problemático por tarjetas de crédito, programas de crédito de emprendimiento, reactivación, que vinieron inducidos políticamente y que están dando más problemas de lo habitual, con morosidades más altas que la media. La morosidad actual del banco es de 3,8 %, la media del sistema está en torno al 2 %; pero esta cartera de la que hablo está entre el 8 y 10 %. Esa es la parte que estamos provisionando.

- ¿A cuántos millones asciende esta cartera?

- Esa cartera totaliza unos $ 500 millones, pero eso no significa que toda la cartera esté en mora. Significa que el porcentaje de esa cartera es el más alto.

- ¿Esto no es un punto en contra para un banco que camina a un proceso de venta?

- No, porque las cuentas están quedando claras, eso es algo que queda totalmente provisionado. Cualquier evento está cubierto. Y no es que esos $ 500 millones de cartera sean malos, pero hay un porcentaje muy superior a lo que es la cartera normal del banco.

- Pero más allá de que eso esté cubierto, hay un riesgo de pago igual. Existen responsables. Usted ha mencionado una inducción política, créditos que podrían haberse entregado con requisitos laxos. ¿Qué hace el banco en la parte legal?

- Desde el punto de vista legal, todas las operaciones fueron aprobadas por el banco y por los comités correspondientes. Tendría que abrir cientos de miles de procesos legales porque el criterio de concesión en esa época no fue bueno.

Para antes de fin de año debería estar cerrado el proceso de venta y pendiente de autorización.

- En ese sentido, difícilmente se conocerían quiénes fueron los responsables.

- Todo es demandable en esta vida y se le puede presentar un proceso legal a quien quiera, pero creo que eso no nos aporta nada en este aspecto... Es muy difícil desde el punto de vista de una demanda judicial o en un tribunal demostrar (irregularidades) en los criterios de concesión... No ganaríamos nada. El foco en este momento es recuperar la cartera y que el banco se venda lo antes posible.

- Dentro de esta cartera de $ 500 millones, ¿está el préstamo que se le hizo al club Emelec?

- No, esa fue una operación aparte. No puedo dar detalles de eso, pero debo decir que al momento no tenemos inconveniente en cobrar. Está al día.

- Luego de que las entidades demuestran su interés de compra, ¿qué viene?

- Tendrán un periodo de dos a dos meses y medio para analizar las cifras y, con base en eso, corregir o mejorar su oferta que entonces fue no vinculante. En ese momento el accionista debe decir si acepta o no. Eso debería darse la primera o segunda semana de septiembre. Si se acepta esa oferta, en paralelo se pide autorización a la Super de Bancos. Si no ocurre ningún evento, para antes de fin de año debería estar cerrada o pendiente de autorización la venta.