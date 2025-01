Repunte del crédito llegará en el segundo semestre de 2025

“Me llaman de un banco para ofrecerme un crédito de 6.000 dólares, pese a que el año pasado, en octubre, ya me endeudé para comprar un nuevo carro (...) Me dicen que es porque tengo buen historial crediticio”, comenta Byron Valenzuela, un abogado en libre ejercicio.

Los bancos han arrancado 2025 con la “llave abierta” del crédito tras un 2024 marcado por una caída en la economía por problemas como la crisis energética. La reactivación del crédito obedece a factores internos y externos, aseguran expertos a EXPRESO. Pero esta tendencia puede acentuarse, sobre todo, en el segundo semestre del año, luego de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar en febrero y abril; si hay una segunda vuelta.

En lo local, hay mayor liquidez, lo cual se ha reflejado en el incremento de los depósitos. El 2024 cerró con un crecimiento del casi 15 % de los depósitos frente a un 9 % de la cartera bruta de créditos.

“Existen recursos disponibles que podrían estimular el crédito, pero la demanda sigue contraída, y es probable que no despegue hasta mediados de año. A pesar de una mayor liquidez, en parte gracias al superávit comercial y a desembolsos del Fondo Monetario Internacional (FMI), esta no se traduce inmediatamente en colocación de crédito, ya que la demanda no avanza al mismo ritmo”, aseguró David Castellanos, economista y profesor de la Unidad Andina Simón Bolívar.

Esa mayor disponibilidad de dólares en la economía también ya impacta en la caída de las tasas de interés. La tasa activa referencial global (el promedio de las tasas de interés que las entidades financieras cobran por los préstamos) llegó a un nivel máximo en septiembre de 2024, al 11,68 %, la más alta, al menos desde 2015. Tras ese pico, desde octubre ha venido cayendo constantemente hasta llegar a 9,80 %, según datos del Banco Central del Ecuador (BCE).

El factor internacional también sopla a favor del crédito. “El comportamiento del crédito está influenciado por varias variables, entre ellas la disminución de las tasas de interés a nivel mundial. Cuando estas bajan, los bancos locales pueden fondearse a un menor costo, lo que aumenta su margen y hace más atractivo conceder créditos”, explicó Sonia Zurita, experta en Banca y Evaluación de Inversiones de la Espae- Escuela de Negocios de la Espol. Desde 2024, la Reserva Federal de Estados Unidos comenzó a bajar las tasas de interés y se prevé que en este año se mantenga ese ritmo.

En cuanto a la recuperación económica, se estima que ocurrirá en el segundo semestre de 2025. Las recesiones suelen durar entre 16 y 18 meses (...)aún faltarían meses. José Abel Defina catedrático del IDE Business School

“Otro factor clave es el entorno político. Tras las elecciones, al contar con un presidente electo, podría haber mayor certidumbre económica y política en el mediano plazo, lo que estimularía la actividad crediticia”, agregó Zurita.

La situación del sector financiero no puede mejorar sin una recuperación económica, aclaró José Abel Defina, docente de IDE Business School; y esto incluye el empleo, que es clave para el cumplimiento de las obligaciones financieras.

Actualmente, existe un alto nivel de sobreendeudamiento, con personas que tienen operaciones en más de dos instituciones. “Esta situación ha llevado a medidas como diferimientos de pago, influenciadas también por los apagones del último trimestre de 2024”, agregó Defina.

