La ‘renuncia silenciosa’ o ‘quiet quitting’ es un fenómeno laboral en crecimiento que se debe detectar a tiempo para evitar consecuencias negativas en el clima laboral y en la productividad de una organización. Se refiere a la actitud de los trabajadores de limitarse a cumplir solo con los deberes establecidos dentro de su cargo, sin dar esfuerzos extras ni asumir responsabilidades que estén fuera de sus competencias.

La existencia de esta desidia laboral es la conclusión a la que llega un estudio hecho por la firma Adecco, aplicado a más de 30.000 trabajadores de 25 países, que incluyó Ecuador. Según los resultados, un 72 % de trabajadores no estaría dispuesto a cuidar su trabajo, indicó a Diario EXPRESO Sebastián Lima, director nacional de Calidad y Servicio de Adecco Ecuador.

Agregó que el síntoma nace como consecuencia de la “gran renuncia” que surgió a raíz de la pandemia y se convirtió en un gran reto para las empresas en 2021 y 2022. Se podría entender como una nueva etapa de la gran renuncia, ya que se relaciona con las nuevas expectativas que tienen los trabajadores sobre su lugar de trabajo, en donde la salud mental y el equilibrio entre la vida laboral y personal son ahora una prioridad. “También pasa por otras aristas, sobre todo como respuesta a esquemas laborales poco flexibles y motivadores, salarios bajos y falta de oportunidades para el crecimiento interno”, explicó Lima.

Otra encuesta Los colaboradores desean adoptar nuevas formas de trabajo, así lo demuestra una encuesta de PwC, el 87 % desea trabajar desde casa.

Pero ¿Cómo es posible esto en un momento en que no sobran las ofertas laborales? La respuesta está en que las organizaciones no están poniendo atención a las nuevas generaciones que entran al mercado laboral, los centennials y los millennials tienen una forma diferente de pensar, para ellos tener un trabajo no es suficiente para estar motivados para permanecer dentro de las compañías.

Por lo tanto hay cuatro acciones que deben implementar las empresas para evitar la renuncia silenciosa.

Según Adecco, el primer punto es implementar salarios competitivos. Aquí es clave medir y compensar a los trabajadores por su conjunto de habilidades, experiencia y rendimiento de manera más eficaz.

El segundo punto es que exista flexibilidad. Los trabajadores cada vez más exigen autonomía entre su tiempo libre; 6 de cada 10 personas que trabajan en oficina están considerando o ya han cambiado de trabajo para tener mayor flexibilidad.

La negociación de horas libres o jornadas de trabajo híbridas son algunas de las alternativas más efectivas. Inclusive, la semana laboral de cuatro días se está convirtiendo en una sólida estrategia de fidelización y atracción del talento.

Dentro de la estrategia también es importante la oportunidad de desarrollo. El crecimiento de las personas en un puesto de trabajo es vital, no solo para su satisfacción personal, sino también para la preparación de la empresa a futuro, debido a que creará una reserva de personas altamente cualificadas para manejar cualquier tipo de situación.

Las encuestas demuestran que 44 % de las personas que quieren seguir en una empresa lo hacen con la condición de aprender nuevas competencias para poder aspirar a un mejor puesto.

El cuarto punto es el wellbeing. Se han obtenido informes de que el 36 % de las personas trabajadoras han sufrido ‘burnout’ (agotamiento laboral) en los últimos 12 meses por exceso de trabajo. La mejor forma de contrarrestar esto, es animándolas a utilizar todas sus vacaciones anuales, crear una cultura de confianza y estabilidad, y permitir las bajas por salud mental. Estas medidas ayudarán a apoyar el bienestar de las personas a corto plazo, según el experto, quien cree que es urgente preparar a las empresas para afrontar este nuevo año, con mejores estrategias a favor del talento humano.

El beneficio del trabajo híbrido

Hasta septiembre del 2021, el Ministerio de Trabajo registró 421.631 trabajadores bajo la modalidad de teletrabajo, la cual tomó un mayor auge durante la pandemia de 2020, en la actualidad aún se mantiene; sin embargo, las empresas han adoptado el trabajo híbrido como opción.

Esta busca ser la iniciativa ideal para fomentar la flexibilidad. El informe Recruit Retain and Grow de Poly señaló que el 72 % de las empresas han incrementado su productividad gracias a la implementación de la modalidad híbrida; así también el 50 % de las empresas encuestadas a escala mundial señaló que no adaptarse a esto, resultaría en una pérdida de talento.

En el país se aplica el trabajo flexible con logros, un ejemplo es Seguros Equinoccial, tiene el modelo al que denomina: Flexi 2.0.

En un informe realizado por McKinsey & Company se señala que 9 de cada 10 empresas aseguran estar adoptando un modelo híbrido, sin embargo, hasta el 2021 pocas habían diseñado la estrategia de implementación.