La herida sigue abierta, pero por ley el Instituto de Seguridad de la Policía (Isspol) se ha vuelto a obligar a recurrir al mercado bursátil. Esta vez lo ha tenido que hacer para invertir $ 120 millones en papel comercial, obligaciones y depósitos a plazo, que permitan a la entidad hacer rendir su capital. Lo paradójico, dice su director, es que han tenido que hacerlo allí, en ese mismo mercado, donde aún se reclaman $ 900 millones perdidos.

La audiencia por peculado en los bonos del Isspol queda para enero Leer más

- ¿En qué contexto se da esta nueva inversión?

- Era lo previsto. Está sucediendo lo que en un momento siempre manifestamos, el Isspol tarde o temprano tenía que volver a invertir en el mercado de valores y lo hemos hecho hace un par de meses, con alrededor de $ 120 millones. No porque queramos... sino porque por Ley del Mercado de Valores, nuestras inversiones no privativas tienen que obligadamente hacerse a través de este mercado.

- ¿Y cómo se puede depositar tanto dinero en un sistema en el que ustedes dicen ya no confiar?

- Es que es eso, viene a ser algo como irónico, porque resulta que por la forma de cómo está estructurado el mercado de valores, nos ha tocado volver a confiar en el Decevale (uno de los dos organismos que custodian títulos valores) que hace pocos años nos defraudó. Porque en su momento nos dijo que custodiaba 700 millones de dólares, pero de un solo plumazo nos envió una carta el 30 de octubre de 2020 indicando que no, que ellos no custodiaban nada... Al menos, esta vez lo hemos hecho a través de la Bolsa de Valores de Quito (BVQ), porque, aquí debo ser franco y claro, aún no confiamos en la Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG), porque al Isspol lo atracaron desde ahí.

Lo que esperamos, es que no se repitan las acciones y omisiones sobre todo de periodos anteriores donde no hubo lo suficientes niveles de supervisión tanto a la labor de las bolsas de valores y sobre todo

- ¿Qué responsabilidad ustedes le siguen endilgando?

- Hasta ahora no se nos ha dado una explicación, no nos han entregado la información de cómo se dio la operación Swap por $ 327 millones, un 30 de diciembre de 2015 en un horario inusual, muy cercano a que se cierren las operaciones.

- ¿Y usted ya pidió esta información directamente a la bolsa?

- No, porque no es información que pueden entregar a mí de manera directa, sino que le corresponde a la Fiscalía a través de las investigaciones. Pero debería haber información al respecto, la bolsa debe decir qué hizo, debió hacer las debidas diligencias. Si en un momento oportuno, si no ha existido la suficiente celeridad de la Fiscalía no descarto que lo pidamos a través de una cuestión directa.

- ¿Qué les hace falta para volver confiar en este mercado?

- Hasta el momento no vemos un real proceso de reestructuración de dos organismos fundamentales, las bolsas y el Decevale. A esta altura se debió impulsar una Comisión Nacional de Valores que controle todo el mercado de valores, pero que además intervenga y elimine una de las dos bolsas, si me pregunta cuál: la Bolsa de Guayaquil. Algo más de confianza me da la de Quito.

- ¿Eliminar? ¿No apoyaría una unificación de bolsas?

- O una unificación, pero la cosa es que no podemos coexistir con dos bolsas de valores en un mercado tan pequeño. Lo mismo, el Decevale, tiene que eliminarse o reestructurarse pero desde raíz para que no vuelva a suceder un atraco como el del Isspol.

Yo también podría decir que toda la operación irregular no ocurrió en mi administración y ya (olvidar el tema), pero así no es.

- Del otro bando alegan que si se aplica la misma lógica, deberían también eliminarse al Isspol, fue allí el origen de todo, donde aprobaron y direccionaron las fallidas inversiones.

- Es muy válido lo que le han manifestado las nuevas administraciones que hoy están en el Decevale y la Bolsa de Guayaquil, pero en nuestro caso, y como afectados, como nueva administración, hemos tenido que poner la casa en orden, curar los procedimientos que estaban mal y reestructurarnos desde la interna. Lo que está pendiente en ellos es decir cuándo van a hablar de las responsabilidades institucionales... en algún momento responsabilizarse de los montos que nos están faltando.

- Internamente ya han recuperado $ 25 millones, pero ¿Qué se está haciendo para recuperar el dinero que fue mal direccionado al exterior?

- En meses anteriores hicimos una convocatoria, se presentaron 10 ofertas de estudios jurídicos y una de un bróker que quería asesorarnos en la contratación. Esto se lo presentó ante el Consejo Directivo, pero lastimosamente no hemos podido citar la reunión en la cual se seleccione al estudio.

- ¿Pero por qué esta demora? Este caso ya tiene dos años.

Interpol difunde la notificación roja de Jorge Chérrez, uno de los involucrados en el caso Isspol Leer más

- Yo hubiera querido que este proceso sea más ágil, pero hemos tenido varios eventos. Lo primero fue contratar un consorcio local, eso lo hicimos...Luego vino la salida del señor ministro, hubo también pases y reestructuración de cargos en la Policía Nacional que terminan influyendo en el consejo directivo. Ahora el inconveniente que tenemos es la Ley de Seguridad Social, tenemos un término de 40 días dispuesto por la Corte Constitucional, para presentarla a la Asamblea. Algo que por los tiempos termina siendo prioridad.

- ¿Qué montos se podrían recuperar afuera?

- Es una cifra que va más allá de los $ 200 millones. La mayoría de eso, extraoficialmente conocemos, está en el Citibank de Nueva York; lo que sabemos es que allí están retenidos aproximadamente 40 millones de dólares, una vez que se alertó de la mal llamada operación swap... También sabemos que la justicia norteamericana tiene incautados $ 125 millones y otros $ 25 millones están en una entidad financiera de Florida... El reto es ir a pelear estos (y otros) recursos afuera.

Esto es parte de la decisión que se tiene que tomar, porque el monto que se paga para estas defensas internacionales es mayor a lo que se paga en el campo interno y de entrada no existe un presupuesto para eso, por eso es que nos hemos tomado el tiempo de recibir diferentes propuestas para buscar la mejor vía.