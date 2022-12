Regalos con envoltura diferente

“Promoción navideña: bóveda santuario con un 25 % de descuento”. Así se viraliza un anuncio promovido a través de la red social WhatsApp.

La pregunta que salta es qué tipo de regalo es ese en un tiempo en el que debe reinar el amor, la alegría y la paz, dado que la muerte no calza con esos sentimientos, aparentemente.

Pero la visión que adopta el comercio en estos tiempos es otra. Toda fecha es válida y las formas de enganchar al cliente también. El regalo es dar tranquilidad al ser querido, por esta razón, explica Walter Caicedo, gerente comercial de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, “hemos diseñado varias opciones para que las familias en momentos de dolor no piensen en cómo manejar estas situaciones, sino hacerlo con nosotros que somos los expertos". La idea es no dejar la preocupación del gasto al familiar.

Panteón. La pared donde están los cuadros del viacrucis y los espacios donde puede escribir su nombre a cambio de una donación para la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Christian Vinueza

Ofrecer la morada eterna a un familiar está en la lista de los regalos poco convencionales que se ofertan en Navidad, y que se enganchan con ofertas como el poder pagar la entrada con el bono navideño. La inversión inicial para tener un servicio o propiedad va desde los 62,50 dólares y a partir de ello es posible pagar 26,95 dólares cada mes. La Junta administra dos camposantos: el Metropolitano y el Patrimonial.

Pero este no es el único presente que tiene una envoltura diferente. La misma Junta ofrece, para esta fecha, la opción de escribir su nombre en las paredes que hay a un costado de los cuadros de las 14 estaciones del viacrucis, en el Panteón Metropolitano. El dinero que se paga allí es una contribución para las obras que hace la Junta en el sector de la salud y educación.

Los regalos singulares también están en boga en el sector de la odontología. Profesionales como Ericka Mendoza, Alex Bravo y Jorge Barcia en sus respectivos consultorios promueven dar como obsequio una atención dental. “La idea que nosotros manejamos es regalar una sonrisa y esto implica salud dental”, sostiene Mendoza.

Grupo. Uno de los cursos para los miembros de la Cofradía del Vino. Cortesía

Así lo indican sus promociones navideñas. Una limpieza de dientes cuesta desde 15 dólares, pero la idea de los tres odontólogos va más allá y pisa el terreno de la solidaridad. Ellos instan a ayudar a las mujeres que por ser víctimas de maltrato físico han perdido un diente o parte de este. “A ellas se les puede regalar una reconstrucción”, propone Bravo.

“En mi consultorio he atendido a más de 14 mujeres víctimas de maltrato físico. Mi campaña se denomina ‘Que nada te impida sonreír’. El mejor obsequio que podemos dar es una sonrisa. Por eso creemos que diciembre es el mejor mes para dar este regalo, porque es cuando se recuerda el nacimiento de Jesús, y si Jesús fue capaz de despojarse de todo y acercarse a la humanidad, entonces por qué no dar un regalo con este fin, con el que decimos: ‘Estoy para apoyarte y no estoy de acuerdo con el maltrato físico’”, dice Barcia.

En Dental Site, donde labora Bravo, en los casos en que el paciente perdió la pieza dental por maltrato físico, los descuentos para esta fecha alcanzan hasta el 50 %.

La red social Facebook también sirve de escaparate para difundir este tipo de regalos poco usuales. Una de las modalidades en tendencia es el regalo de membresías. En Cofradía del Vino no es suficiente con regalar una botella de vino, ahí se ofrecen paquetes de $ 25 mensuales que permiten que los beneficiarios reciban, cada mes, no solo una botella sino también invitaciones para degustar bebidas o para asistir a cursos o seminarios. Algo parecido se ofrece en Sorvo, otro club de vinos, pero a un costo de $ 30.

Entre las ofertas que también llaman la atención en las redes sociales está la promoción de cajas de madera llenas de quesos, en especial de la marca ecuatoriana Mondel, que ganó hace poco un premio internacional.

En la línea de alimentos se ofrecen cafés o chocolates gourmet, que por ser de ediciones limitadas pueden llegar a costar cientos de dólares.

Cifra 61,9

por ciento

de los ciudadanos guayaquileños gastan 300 dólares en regalos en Navidad, según encuesta de CIT Ecuador.

Hay otros anuncios que instan, en cambio, a regalar educación emocional. Ese es el ejemplo de la Academia en Busca de Sentido, con la mentoría de la periodista Estéfani Espín.

Si busca en el terreno de la educación, hay un sinnúmero de academias que ofertan conocimiento, por ejemplo para aprender diseño gráfico o para ser chef.

En la lista no faltan los obsequios para las mascotas. Para ellas hay entrenamientos, peluquería, trajes, hotel y postres.

En el mundo de los regalos, uno es más singular que otro, pero todos están atados a la emotividad que genera esta fecha.