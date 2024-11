Refinanciamiento de deudas no generará intereses por mora, dice la 'Super' de Bancos

Un recordatorio. La Superintendencia de Bancos informó este jueves que el refinanciamiento no generará costos legales

La Superintendencia de Bancos informó este jueves 21 de noviembre que el refinanciamiento de deudas por hasta 90 días no generará "costos legales ni tarifas, y las cuotas diferidas no generarán interés por mora", ya que, según la entidad, el diferimiento temporal y extraordinario de operaciones de crédito no constituye una nueva operación.

Seguro de desempleo: 24.300 personas han solicitado el beneficio ¿Cómo tramitarlo? Leer más

El pasado 5 de noviembre, el presidente Daniel Noboa solicitó a las entidades financieras públicas y privadas, a las de la economía popular y solidaria, y a las casas comerciales ofrecer un alivio financiero de hasta 90 días a las personas con deudas por vencer o vencidas.

Se debe ofrecer o solicitar el refinanciamiento



Lo hizo mediante el Decreto Ejecutivo 444, que también incluye a las casas comerciales, las cuales deberán implementar mecanismos de financiamiento de deudas por el mismo plazo.

RELACIONADAS Ecuador debe conectar con el futuro

En ese sentido, la Superintendencia de Bancos recordó que este diferimiento podrá ser solicitado por el cliente o propuesto por la entidad financiera, y se aplicará cuando el usuario acepte expresamente la oferta, por cualquier medio.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, suscríbete aquí