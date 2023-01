Los reclamos por los cobros de deudas de CNT se agudizan

Los reclamos de los ciudadanos por las coactivas de CNT, medida por la que se bloquean las cuentas bancarias de deudores, ya no solo llegan a la entidad, también copan las redes sociales, después de que los afectados han presentado escritos a la empresa solicitando se remedie el problema sin haber recibido respuestas.

SRI: 'Influencers', con residencia fiscal, también pagarán por ingresos del exterior Leer más

Los ciudadanos niegan tener pendientes de pago con la operadora estatal y aseguran ni siquiera haber sido notificados de la deuda, ni tampoco se les ha mostrado el contrato firmado entre ellos y la entidad, que justifique la medida legal. La situación no es nueva, Diario EXPRESO realizó un artículo al respecto hace un año, cuando la Corporación Nacional de Telecomunicación (CNT) reconoció que el problema se debía a los 2.107 contratos que, en ese entonces, guardaba en sus registros, aun cuando estos se han realizado con robo de identidad. Esos casos derivaron en más de 300.000 acciones de coactiva que, para esa fecha, todavía se estaban depurando. A consecuencia de ello se suspendió la medida por un tiempo, hasta tener un resultado de un análisis profundo que se realizó. No obstante, las coactivas parecen haberse reactivado y con ello decenas de reclamos.

El delito de la suplantación de identidad es un problema aún sin solución en Ecuador, la Fiscalía General registra, entre el 2020 y 2022, 4.809 denuncias por estos casos, en Guayaquil. No obstante, la cifra no contempla detalles, por lo que se hace difícil conocer cuántas de esas quejas podrían ahora mismo estar relacionadas con la empresa CNT.

Trámite Hay quejas de ciudadanos porque CNT pone traba para cerrar un contrato y para devolver el decodificador de internet el trámite es engorroso, dicen.

Mi esposa tiene bloqueada su cuenta bancaria, por medida coactiva de CNT desde noviembre. Ha presentado dos reclamos. No tenemos esa deuda, CNT dice que es más de $ 1.000. Jeffrey Tubay



ciudadano

Diario EXPRESO solicitó información a CNT sobre los nuevos casos a la entidad, pero sus autoridades han decidido optar por el silencio, pese a que este Diario ha pedido entrevistas desde el pasado 16 de enero.

Además de la falta de información, los ciudadanos se quejan de una pésima atención. La persona que atiende, dicen, normalmente usa un tono de voz sin amabilidad y en todo momento “desaniman” a que los usuarios hagan valer sus derechos presentando reclamos. Así lo contó a EXPRESO Janeth Tomalá, una de las personas que reclama por una coactiva. “He puesto dos escritos en CNT porque a mí nunca me llegó un correo o una llamada o un comunicado de que tengo una deuda, me enteré recién en noviembre de 2022 cuando no pude retirar mi dinero del banco. Al ir a la empresa, me atendió una persona muy parca para hablar, que me dijo que el trámite demoraba de 3 a 6 meses y que CNT nunca pierde”, indicó Tomalá.

Cifra 5.676

Denuncias

han puesto los ciudadanos en Guayas, por suplantación de identidad, en tres años. Es dato general que no detalla cuáles son casos en contratos con CNT.

Se atropellan los derechos de los ciudadanos cuando le quieren cobrar por un servicio que no han recibido. Urge crear la Superintendencia de Servicio Público para que controle. César Cárdenas



coordinador del Observatorio de Servicios Públicos

Agregó que cuestiona de dónde sale una cuenta de 1.200 dólares, “no recuerdo tener esa deuda, pero si fuera, es demasiado por un supuesto servicio de Internet en casa”, dijo.

La falta de contacto con los usuarios es algo de lo que también se quejan Cecilia Viteri y María Herrera, otras personas a las que también CNT le ha aplicado la medida de coactiva. A ellas tampoco les llegó un aviso y se enteraron por el banco. “Generalmente, los casos de CNT se caen con un mínimo proceso, porque han incumplido requisitos formales, a mí nunca me notificaron. Pero me enteré unos días antes de salir del país, no tenía tiempo y preferí perder 100 dólares a pelear por mis derechos, para demostrar de que no tenía esa deuda. Contratar un abogado para que me solucione esto es más problemático que perder 100 dólares. Preferí que CNT se robe esa plata, porque eso es lo que es, un robo”, señaló Herrera, quien es una de las personas que ha expuesto su caso en redes sociales.

CNT no me notificó la deuda, me enteré por el banco. No tengo deuda, hace años tramité el cierre del servicio y no hubiera podido hacerlo con una deuda como dice CNT. Cecilia Viteri M.



Ciudadana.

Sobre estos hechos, la Defensoría del Pueblo en Guayaquil registra 13 reclamos en el 2021, 10 en el 2022 y en lo que va de enero de 2023 van 3, indicó la delegada de la Defensoría del Pueblo en Guayas, Alexandra Villacís. Agregó que tiene un caso en que CNT no presentó el contrato firmado con la persona, por lo tanto, tuvo que levantar la medida de coactiva. “Para poner un reclamo en la Defensoría la persona tiene que haber agotado los trámites con la entidad de la que se queja”, detalló Villacís.

Las quejas también han llegado hasta el Observatorio de Servicios Públicos. Su coordinador, César Cárdenas, dijo que ha recibido 15 llamadas por estos casos. Una solución es que las personas se acostumbren a pedir un certificado de no deber cuando cierran un contrato. Cárdenas destacó que ha propuesto la creación de una Superintendencia de Servicio Público desde 2008, para que se evite el atropello al ciudadano.

NO HAY RESPUESTA

Hemos enviado al Departamento de Comunicación de CNT, (2)correos y no obtuvimos ninguna respuesta. Estas son algunas de las preguntas:

¿Pregunta 1: ¿Cuál es la explicación para que se vuelvan a repetir reclamos similares a los que se dieron en el 2022?

¿Pregunta 2: En enero de 2022 tenían 351.557 procesos coactivos, ¿cuántos tienen ahora?