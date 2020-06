El Estado reaviva el debate arancelario sobre la cerámica

La implementación de salvaguardias a la cerámica plana regresa a la palestra pública, en medio de una investigación que lleva a cabo el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Innovación y Pesca (MPCEIP) para determinar su necesidad.

Esta, que inició en noviembre y que tuvo su primera reunión virtual recientemente, analiza si el planteamiento de los productores nacionales con respecto a la grave afectación a la industria amerita un arancel.

Para los importadores, el pedido del sector nacional es un intento por eliminar la competencia, volviendo la baldosa extranjera inviable a través de un pago de $ 0,44 por kilogramo del producto extranjero.

“Si bien no están proponiendo una prohibición a las importaciones, de aceptarse esta salvaguardia, la reacción inmediata sería un incremento en precios de casi el 50 %. Nosotros, como importadores tendríamos que despedir a 3.000 empleados”, señaló Iván Maldonado, miembro de la Asociación de importadores de cerámica plana.

Este agregó que desde 1982, distintos gobiernos han instaurado al menos veintitrés medidas para proteger a la industria nacional. “Ellos alegan que el aumento en la importación provocará un daño grave y que esta es una medida correctiva. Pero la salud financiera del sector está sobre la media. No ha sido abandonado”, subrayó.

Con él concordó Miguel Ángel González, presidente alterno de la Cámara de Comercio de Guayaquil, quien indicó que pese a que la Organización Mundial de Comercio permite la implementación de salvaguardias, estas serían nocivas para el sistema de libre comercio que debe primar en el país.

214% es el aumento del producto importado en el mercado. La industria nacional decreció 9 % en ese periodo.

“Cuando se ponen salvaguardias, se complica al país. Estas no se deben aplicar para ningún sector, independientemente del producto. No deben existir restricciones a las importaciones. Nosotros dependemos del libre comercio”, dijo.

Agregó que los aranceles no favorecen al sector productivo local, sino que relegan su progreso. “No hay que proteger a la industria nacional, hay que promoverla. Hay que volverla más competitiva para que pueda sobrevivir en una economía libre (…) Eso es buscar el desarrollo. El proteccionismo lo que hace es resguardar la ineficiencia y la falta de competitividad”.

Desde 1982 se han establecido una veintena de medidas para la industria nacional. EXPRESO

Pero para los productores locales, cuatro frente a 150 importadores, el competir sin asistencia no es tan sencillo.

Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo de Cuenca, señaló que el producto nacional no puede competir en precios frente al importado, lo que se visibiliza en un aumento de 214 % en ventas de la cerámica plana extranjera en cuatro años.

“Las salvaguardias deben implementarse cuando hay un potencial daño a la industria nacional y las cifras indican que hay un daño grave. No estamos pidiendo que se prohíban las importaciones, sino que se defienda a la industria de un desequilibrio en el mercado. Si no se toman decisiones frente a esta situación, el siguiente paso será el cierre de las empresas”, explicó.

Robalino añadió que la supuesta afectación final al bolsillo del cliente que alegan los importadores y las cámaras de comercio del país es ficticia, puesto que el valor real de la cerámica importada es hasta 150% más barata que la local, pero se vende a precios similares. “Esto hace que la rentabilidad de la importación sea de tres dígitos, pero genera un efecto negativo al consumidor, que no se está viendo beneficiado por esos precios más bajos”.

Por ahora, el MPCEIP continuará su análisis antes de definir si procederá con la medida.

Una medida con consecuencias

¿Podría una posible salvaguardia afectar el ingreso del país en la Alianza del Pacífico? Para la Cámara de Comercio de Guayaquil, este puede ser un efecto. “Puede haber retaliaciones y las ha habido en el pasado”, señala Miguel Ángel González. “Si queremos que nuestros productos ingresen sin aranceles a otros países no podemos imponerlos en el nuestro”, dice.

Pero Robalino, de la Cámara de Industrias de Cuenca, considera que no habría afectación. “México está en la Alianza del Pacífico y no ha sido expulsado por tener salvaguardias a la cerámica plana. Estados Unidos impuso una salvaguardia y no fue sancionada”, reflexionó.