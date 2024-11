¿Quiénes no reciben el décimo tercer sueldo en Ecuador y por qué?

Aunque es un derecho de los trabajadores, existen varias categorías de empleados que no reciben este beneficio anual

Faltan pocos días para que llegue diciembre y con ello el décimo tercer sueldo. Este ingreso extra, equivalente a una doceava parte de los salarios percibidos durante el año, tiene como objetivo brindar un alivio económico durante la temporada navideña y de fin de año.Sin embargo, no todos los trabajadores del país tienen derecho a recibir este beneficio.

Trabajadores autónomos y profesionales independientes

Quienes prestan servicios por su cuenta, como abogados, arquitectos, periodistas, contadores, artesanos, técnicos especializados y otros profesionales que trabajan sin estar bajo una relación de dependencia con una empresa, no tienen derecho al décimo tercer sueldo

Los trabajadores autónomos no están sujetos a las disposiciones del Código de Trabajo que rigen el pago del décimo tercer sueldo. En lugar de eso, ellos establecen sus propios honorarios y condiciones laborales. Por lo tanto, al no existir una relación laboral formal de dependencia, este grupo no tiene derecho a recibir este beneficio anual.

Trabajadores que decidieron mensualizar el décimo tercer sueldo

Los trabajadores pueden optar por mensualizar el décimo tercer sueldo, es decir, recibirlo de manera prorrateada cada mes en lugar de recibirlo en un único pago al final del año. Si bien esta opción es legal, aquellos que deciden mensualizar el bono no reciben el pago adicional del décimo tercer sueldo en diciembre, ya que ya lo han recibido en los meses anteriores dentro de su salario.

Esto se aplica a trabajadores que formalmente acuerdan con su empleador que este beneficio se incluirá en su salario mensual.

Trabajadores con juicios por pensiones alimenticias

Los trabajadores que están sujetos a juicios por pensiones alimenticias pueden también verse excluidos del pago del décimo tercer sueldo, especialmente si un juez ha dispuesto la retención de salarios.

En este caso, el décimo tercer sueldo puede ser embargado para cubrir las deudas de pensiones alimenticias, por lo que, si bien el bono es un derecho, su pago se destina en su mayoría a cubrir la obligación alimentaria en caso de que el trabajador esté bajo un proceso judicial de este tipo.

Artesanos y otros excluidos por ley

La ley establece que ciertos grupos de trabajadores quedan excluidos del derecho al décimo tercer sueldo, como los artesanos. Aquellos que trabajan de manera independiente fabricando productos o prestando servicios especializados en sectores como la artesanía no tienen derecho al bono anual. Esto se debe a que su relación laboral no es considerada una relación de dependencia, y por lo tanto no están sujetos a las mismas regulaciones que los empleados de una empresa.

Trabajadores sin contrato formal

Finalmente, aquellos trabajadores que no tienen un contrato formal, ya sea ocasional, eventual, temporal o indefinido, no reciben el décimo tercer sueldo, pues no están cubierto por los derechos laborales que incluyen el décimo tercer sueldo.

