Los arroceros de Daule, Pedro Carbo, Santa Lucia y Salitre llegaron al medio de este 4 de noviembre, a los exteriores de la Fiscalía de Daule. Con pancartas en manos y con los ánimos caldeados mostraron su inconformidad por los procesos judiciales que se siguen en contra de una veintena de productores que habrían participado en manifestaciones pasadas.

En el lugar aseguraron que son 23 compañeros los que son investigados, por estar presuntamente implicados en el delito de paralización de servicios público, tras el paro que realizaron el pasado 26 de octubre, en reclamo por los bajos precios que se pagan en el mercado.

Agentes de la policía de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y del servicio preventivo resguardaron las dependencias judiciales del cantón, para evitar cualquier tipo de incidente. Mientras tanto, los agricultores aclararon que estos procesos judiciales, no los amedrentarán. “Seguiremos reclamando el precio oficial de 35 dólares por la saca de 220 libras de arroz en cáscara, porque el Gobierno no se ha reunido con los verdaderos arroceros”, señaló Jorge Suarez, agricultor de Palestina.

Alexandra Plúas Chiriguaya, arrocera de Santa Lucia, dijo a EXPRESO que además de los procesados, un compañero de Tres Postes (Yaguachi) guarda prisión en la Penitenciaria del Litoral.

"Nosotros somos agricultores, no delincuentes, no sé por qué estamos recibiendo este trato del Gobierno. Si piensan meternos presos a todos, las cárceles del país no van alcanzar. Nuestro reclamo es justo y seguiremos hasta ser escuchados”, recalco Plúas, quien también afronta este proceso investigativo, a cargo del fiscal Walter Jaramillo Lino.

Miguel Solórzano acotó que esta situación les da más fuerza para continuar reclamando reformas: en el mercado, dijo, se sigue pagando $ 18 por saca, aun cuando el precio oficial está en $ 30 o $ 32 (según el largo del grano). "Seguiremos peleando por el precio justo”, dijo.

Los manifestantes, a viva voz, expresaron que si en dos semanas no se soluciona este problema, por séptima vez se tomaran las carreteras del Guayas y otras provincias.