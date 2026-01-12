¿Puede Ecuador depender menos de los precios internacionales del petróleo?

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes, 12 de enero de 2026, en 59,5 dólares el barril.

Un exceso récord de oferta petrolera global, proyectado para este año, hace prever que los precios del barril WTI continuarán por debajo de los 55 dólares promedio, alcanzando su nivel más bajo desde abril de 2021. Pero Ecuador, que rige sus ingresos bajo este marcador, por castigos debido a la calidad de su oferta (con un crudo más pesado y difícil de refinar), podría recibir mucho menos.

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este lunes, 12 de enero de 2026, en 59,5 dólares el barril, pero Ecuador, por esos descuentos, en estos días ha estado recibiendo $ 51, por debajo de los $ 53, 5 que el Gobierno había proyectado recibir este año.

El país, cuya economía continúa apoyándose en la industria petrolera, dicen los expertos, no puede evadir los efectos globales del mercado, hoy movido por las protestas en Irán y la intervención de EE.UU. en Venezuela.

"Ecuador no puede dejar de depender de los precios internacionales porque el petróleo es un commodity que se vende en los mercados de futuros, está sujeto a todas estas variaciones de oferta y demanda por un lado y por las especulaciones financieras, por otro lado", explica el experto petrolero, Luis Calero.

Petróleo, de difícil reemplazo

La industria petrolera local se ha caracterizado en los últimos años por una menor producción. No obstante, su declive y el contexto actual, dicen los especialistas, tampoco deberían ser motivaciones para reemplazar sus ingresos por otro tipo de oferta.

Según el Banco Central del Ecuador (BCE), Entre enero y octubre de 2025, las exportaciones petroleras que comprenden tanto crudo como derivados alcanzaron un volumen de 110,1 millones de barriles y un valor de $ 6.544,2 millones. Esto representó una disminución del 20,5% en el monto exportado, atribuible tanto a una contracción del valor unitario (13,0%) como a una reducción en el volumen (8,7%).

Aunque ahora mismo esta industria tenga una dinámica menor, dice Calero, reemplazarla sería imposible. "En este rato no es posible, pero sí creo que, por lo menos en el mediano plazo, se podría gastar menos en la importación de combustibles, si hubiese un plancito, un pequeño plan que fuera a aumentar la capacidad de refinación de nuestras refinerías por un lado y a mejorar la calidad de los derivados del petróleo que producen las refinerías para dejar de importar derivados".

El petróleo sigue siendo el futuro

El consultor en temas petroleros Nelson Baldeón en cambio apuesta por un rescate total de la industria, en un contexto de necesidades fiscales y tendencias globales.

"Es imposible reemplazar a una industria como esta. El petróleo no solo es de exportación de crudo, es energía, es electricidad, es la única manera rápida de tener energía para que un país crezca en un mundo digitalizado", dice Baldeón.

El experto recuerda que casi el 90% de la matriz que mueve al país es básicamente combustible. "Decir que se reemplazará potenciando más a la industria del banano o cualquier otra fruta, no se puede. Cualquier fruta necesita fertilizante que viene del petróleo. Si necesito transportar, no se transportan en carretas con caballos, se transportan en carro que necesita de hidrocarburo. Si voy a transportar flores a Asia, eso no se va en carro o en carreta, sino en aviones que utilizan carbón. Igual pasa con las barcazas que usamos en plena crisis energética, funcionan con diésel. Hablar de un reemplazo del petróleo es hablar de una falacia", agrega.

Para Baldeón no hay que alejarse de la visión de exportar hidrocarburo, mucho más ahora que el presidente de EE.UU., Donald Trump, ha puesto el tema en relevancia tras su intervención en Venezuela. "Estados Unidos en este momento tiene el 56% de reservas del crudo del mundo....si el presidente Trump va a estar de 3 a 7 años más con una reelección de él o de un posible sucesor, estamos hablando de 7 años más que vamos a tener la dependencia a nivel del crudo", alertó.

