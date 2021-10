El ministro, Simón Cueva (c), podrá modificar la proforma si se aprueba la reforma tributaria.

El Ministerio de Economía y Finanzas tiene hasta el domingo 31 de octubre para entregar la proforma 2022. El documento será el primero para un año completo que debe presentar el gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso.

El último ‘staff report’ del Fondo Monetario Internacional (FMI)da algunas pautas de cómo será el presupuesto para el próximo año.

Por ejemplo, se espera que la recaudación tributaria se incremente en $ 1.460 millones en 2022 frente a 2021. De esa cantidad, cerca de la mitad provendría de la reforma tributaria que Lasso enviará a la Asamblea en estos días.

APROBACIÓN La proforma 2021 que fue enviada por el presidente a la Asamblea no fue aprobada. La propuesta del Ejecutivo pasó por el ministerio de la ley.

Sin embargo, en los números de la proforma no constarán mayores ingresos por los cambios en impuestos que espera implementar el régimen. El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que no se pueden anotar ingresos provenientes de proyectos de ley que no han sido aprobados por la Asamblea.

Sobre el petróleo, yo me imagino que utilizarán el precio que ha puesto el Fondo Monetario en su programa con Ecuador, que es bajo los $ 60 que tienen para 2022. Fausto Ortiz

exministro de Finanzas

La proyección de impuestos en la proforma podrá modificarse si se aprueba la reforma tributaria. Según los tiempos planteados por el Gobierno, los cambios en tributos y la proforma se tratarán casi a la par en el Legislativo.

A pesar de la menor contribución de la reforma tributaria al ajuste en el nuevo programa con el FMI, su incumplimiento obstaculizaría la consolidación fiscal y aumentaría las necesidades de financiamiento, y podría poner en peligro el financiamiento esperado del multilateral (el próximo desembolso vence en diciembre), otros organismos y los mercados externos, aseguró Todd Martínez, en su reporte publicado para la agencia calificadora Fitch, la semana pasada.

Otro aspecto clave que se debe fijar en la proforma 2022 es el precio del barril de petróleo con el que se calcularán los ingresos provenientes por ese concepto.

A pesar de la menor contribución de la reforma tributaria al ajuste en el nuevo acuerdo con el FMI, su incumplimiento aumentaría las necesidades de financiamiento de Ecuador. Todd Martínez

director de Deuda Soberana de Fitch Ratings

El FMI es conservador y fijó un precio de $ 59 por barril en su último reporte. Para el próximo año, el organismo estima un total de $ 8.525 millones por ingresos petroleros.

El acuerdo con el FMIbusca que Ecuador reduzca la dependencia del petróleo. “Es importante que el sistema tributario sea progresivo, equitativo y que aísle a Ecuador de los cambios de los precios del petróleo”, dijo la semana pasada el director interino del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Nigel Chalk.

“Los mejores precios del petróleo permitirán terminar el año con un mejor déficit fiscal”, aseguró el exministro de Economía y Finanzas, Fausto Ortiz.

Hay algunas dudas del programa con el FMIy qué es lo que va a hacer el Gobierno para compensar el proceso de ajuste de los combustibles hacia adelante. Mauricio Pozo

exministro de Economía y Finanzas

Lasso ha anticipado que espera reducir a la mitad el déficit fiscal al cierre del próximo año. Es decir, llegar a un monto cercano a los $2.000 millones, lo cual equivale a cerca del 2 % del Producto Interno Bruto (PIB)de Ecuador.

SUBSIDIO, LA DEUDA QUE TRASCIENDE

Una de las preguntas que plantea la medida anunciada el pasado viernes por el presidente Guillermo Lasso sobre el congelamiento del precio de los combustibles.

El exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, aseguró que la situación también plantea interrogantes sobre el acuerdo con el FMI. Pozo sostiene que una de las alternativas es que el Gobierno busque realizar un ajuste más profundo de otros gastos, lo cual puede afectar al crecimiento económico.