El Pleno bloquea la proforma presupuestaria 2021

La Asamblea Nacional no pierde la costumbre: este lunes 11 de octubre, bloqueó la proforma presupuestaria del Gobierno para 2021. 74 legisladores correístas y de Pachakutik decidieron que el Ejecutivo incumplió el plazo para responder las observaciones del Pleno. En consecuencia, continuará vigente el presupuesto prorrogado de 2020, es decir, el último aprobado por Lenín Moreno.

El Ejecutivo envió las respuestas a las 11 observaciones que la Asamblea hizo a la proforma 2021 Leer más

En realidad era una cuestión de voluntad política. El tema de los plazos era debatible y el coordinador de la Asesoría Jurídica de la Función Legislativa, Santiago Salazar, cuyo informe fue acogido por el Pleno, había optado por la interpretación más enrevesada de la ley: recurrió al concepto de preclusión, que no tiene que ver con el derecho administrativo sino con el procesal, y midió los plazos en los términos establecidos por el Código Civil y no por el nuevo Código Orgánico Administrativo, que es el que se aplica en esta materia.

Así se lo hizo notar el legislador de CREO Diego Ordóñez. Según él, la respuesta del presidente a las observaciones del Pleno “fue presentada dentro del término previsto en la ley”. Si se considera el Código Orgánico Administrativo, se trata de diez días hábiles, no diez días calendario como sostiene el asesor jurídico. Es decir: había un camino para aprobar la proforma pero el Pleno no lo quiso tomar, prefirió bloquearla. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades económicas del Gobierno no se habían pronunciado sobre esta decisión de la Asamblea.

La proforma consolida el lazo entre PSC y UNES Leer más

Por lo demás, la sesión del lunes por la mañana se completó con la sumaria discusión de una “resolución en defensa de la seguridad social”, propuesta por el legislador de Pachakutik Joel Abad. Por una vez, no era una resolución inocua: proponía solicitar a las autoridades del IESS la información exacta y documentada sobre la realidad económica del organismo, el monto de los recursos tomados por los gobiernos desde el 2000, el monto de lo que dejó de percibir la seguridad social por la no entrega de los aportes estatales entre 2015 y 2018 y otros detalles financieros. Además, exhortar al presidente se entregue el Banco del Pacífico al IESS. En este último punto no estuvieron de acuerdo los legisladores oficialistas. Los puntos anteriores, en cambio, horrorizaron a los correístas.

Una integrante de esa bancada, Pamela Aguirre, hizo una chispeante intervención en la que aseguraba que el IESS no puede estar en crisis, ¿cómo podría estarlo, preguntó, si tiene 370 millones en caja? Diego Ordóñez, de CREO, tuvo que explicarle el concepto de déficit actuarial, que supera los 130 mil millones. El caso es que la resolución no pasó: solo Pachakutik y la Izquierda Democrática votaron a favor.