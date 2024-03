Primera demanda de inconstitucionalidad ante el alza del IVA

El movimiento político de izquierda, Unidad Popular, presentó ante la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo de la ley que plantea el alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 12 % hasta un 15 %. Solicitó además que, al respecto, se tomen medidas cautelares.

"Acabamos de presentar una demanda para que se declare inconstitucional el artículo que modifica la tarifa del IVA al 15 %. Además hemos solicitado que de forma inmediata se dictaminen medidas cautelares hasta que la Corte resuelva el fondo, porque el primero de abril entrará en vigencia un paquetazo para el pueblo ecuatoriano", sostuvo Geovanni Atarihuana, director Nacional de Unidad Popular.

Atarihuana se refiere a la vigencia de la Ley Orgánica para enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica que, entre varios temas, dictamina un incremento del IVA, que según el propio presidente de la República, será del 15 %, a partir de abril.

El Gobierno ha justificado este aumento ante la falta de recursos que permitan luchar contra la inseguridad que vive el país y cubrir el alto déficit fiscal; no obstante, Atarihuana menciona que permitir el alza es permitir que muchos servicios básicos como la gasolina y el diésel, que gravan IVA, suban de costo, y con ello "suba también el costo de la vida".

El dirigente señaló que los cuestionamientos son de forma y de fondo, "pues el presidente Noboa no podía incluir en su veto textos que no fueron parte del proyecto original ni se debatieron en la Asamblea Nacional. El IVA discrecional nunca se debatió en la Asamblea por tanto no podía ser incluido en el veto. Adicionalmente el presidente se atribuye en el veto la capacidad de modificar el IVA cuando él quiera, cuando la Corte ha establecido que hay reserva de ley. Los tributos, los impuestos solo se pueden modificar vía ley a través de la Asamblea Nacional", mencionó.

La aspiración es que la Corte, añadió, "actuando en derecho, pero sobre todo con celeridad, porque están en peligro las condiciones de vida de las familias ecuatorianas, nos dé la razón de forma inmediata". Para Atarihuana, el fin de recaudar más no está ligado al tema de inseguridad, sino a cumplir con los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a financiamiento.

Entregada esta demanda a la Corte, de inmediato esta debe sortearse electrónicamente para que un juez o jueza ponente prepare un proyecto para conocimiento del pleno. Para presentar este proyecto, no existe plazo específico.

