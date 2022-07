Un primer fallo judicial avala la labor de cobro de la CFN

La instancia judicial es otro de los escenarios donde la CFN busca recuperar millonarios créditos impagos. Y así, tras meses de enfrentar y encaminar procesos, la Corte Constitucional acaba de dictar un primer fallo a su favor: el pasado 20 de julio acogió su pedido de acción extraordinaria de protección que deja sin efecto dos decisiones judiciales previas a favor de la compañía JIK S. A., que obligaban al banco a aceptar los terrenos que esta ofrece como dación en pago por una deuda de $ 5,5 millones que mantiene con la entidad.

La sentencia, según se cita en la resolución, se da porque los jueces que resolvieron a favor de la firma deudora “desnaturalizaron la acción de protección al haber dictado una medida de reparación que extinguió una obligación de naturaleza contractual, toda vez que esta no era la vía adecuada para resolver ese tipo de litigios que deben ser conocidos y resueltos en la vía ordinaria”. Por la gravedad del caso, el organismo dispuso ordenar una declaración jurisdiccional previa sobre la actuación de dichos jueces, “declarando que incurrieron en error inexcusable, lo cual debe ser objeto de juzgamiento disciplinario”.

$ 62,8 MILLONES Es el monto total que suman las 11 causas judiciales que debe enfrentar la CFN.

El fallo es visto como un alivio por Iván Andrade, quien desde julio del año pasado, tras asumir como presidente de la Corporación Financiera Nacional (CFN), viene librando una batalla para cobrar más de $ 481 millones de préstamos impagos, de los cuales el 90 % se concentra en obligaciones que tienen casi un centenar de grandes morosos. La mayoría de estos créditos se dieron entre el 2014 y 2019, según ha dicho el propio banco, pero también hay casos como el de JIK S. A., que recibió este crédito en noviembre de 2010, cuando al frente de la administración de CFN estaba Camilo Samán, un coideario del correísmo.

Al igual que otras emisiones de años pasados, dice Andrade, esta también tuvo sus irregularidades. La compañía, cuenta, había entregado como garantía propiedades incluyendo la planta de tratamiento y venta de agua embotellada que llegó a construir, en la vía a Daule, con el dinero de la CFN. Una planta que no llegó a funcionar “porque, entre otras cosas, no consiguieron el permiso de uso del agua. ¿Cómo se da un crédito millonario sin que exista esa autorización? Eso es algo que no sabemos”.

Adicional a ello, JIK también había entregado como dación en pago seis lotes ubicados en Monteverde (Santa Elena), cuya valoración fue cuestionada también por el banco. El área, según se ha dicho en anteriores ocasiones, presentaría errores en la medición de sus linderos.

“¿Cómo es que quieren obligar al acreedor a tomar en acción de pago un bien y que devuelva garantías? Nosotros fuimos acusados, y a nombre personal ante la Fiscalía, me imagino que como una forma de amedrentarnos”, sostiene Andrade.

Datos de la Superintendencia de Compañías indican que JIK fue constituida en julio de 2004 y, hasta la fecha, suma $ 14 millones en activos. EXPRESO intentó hablar con Danilo Dapelo Benites, propietario de la firma, pero se comprometió a dar la entrevista hoy viernes. El mismo pedido se hizo a Camilo Samán, pero no hubo respuesta.

Pendientes están las explicaciones sobre cómo fue otorgado este préstamo, las reacciones sobre este fallo y la explicación de por qué no se ha podido saldar una deuda de años.

Cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI) dan signos de la situación financiera de la firma. Viene declarando $ 0 por el impuesto a la renta desde el 2004. Es decir, 18 años después de su constitución.

Este no es el único proceso que deberá enfrentar la CFN. En instancia judicial hay otros diez casos que juntos suman $ 62,8 millones de créditos por recuperar. Entre los procesos hay otras acciones constitucionales pendientes; otros son de tipo civil, contencioso, y por daños y perjuicios.

Tras el fallo de la Corte, Andrade menciona que harán que los bienes ya embargados pasen a un proceso de remate. “Si eso (su valor) no es suficiente (para cubrir la deuda), se ejecutarán otras garantías. El proceso debe seguirse... En la planta hay galpones, según tengo entendido. Es un terreno valioso, que justamente era el que no quería que rematemos”.

LOS PROCESOS.

LAS MORAS. La Corporación Financiera Nacional (CFN) lucha por recuperar $ 481 millones de créditos, de los cuales el 90 % se concentra en obligaciones que tienen 94 grandes morosos (con más de $ 1 millón de deudas). Para recuperar los préstamos, el banco ha iniciado 1.205 juicios coactivos.

ACCIÓN JUDICIAL. El inicio de juicios coactivas como estrategia de la CFN para recuperar recursos por medio del embargo y remate de bienes, le ha generado a la entidad 11 procesos judiciales, que suman $ 62,8 millones. Uno de ellos, y con sentencia emitida, es el de la empresa JIK. Sobre los otros hay expectativas.

IRREGULARIDAD. Del listado de 94 clientes, 11 compañías concentran los mayores montos impagos, con cifras que van hasta los casi $ 50 millones. Hotel Sail Plaza Manta (que adeuda 42,1 millones) encabeza ese ranking. Algunas firmas están vinculadas a tramas de corrupción como el caso Isspol, Sobornos o Las Torres.