Pese a la mejoría de la proyección de 2022 por parte del Banco Central del Ecuador (BCE), el desempeño económico será inferior al presentado en 2021.

Ayer, la entidad actualizó la estimación de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB)de 2,54 % a 2,8 %.

El aumento en la estimación se realizó incluso considerando factores adversos como la guerra entre Rusia y Ucrania, el impacto de la reforma tributaria en el consumo y el archivo por parte de la Asamblea del proyecto de Ley para la Atracción de Inversiones.

Mientras que 2021 cerró con un crecimiento del PIB de 4,2 %, mayor a lo anteriormente previsto: 3,55 %.

En ese contexto, el BCE plantea al sector público y privado que la meta de crecimiento para este año no debe quedarse en 2,8 %y debería ser 4 % para recuperar niveles de producción, crear más plazas de empleo y reducir la pobreza.

Lo que más influirá para el crecimiento en 2021 se sostendrá en el consumo de los hogares, con 2,7 %y la inversión o Formación Bruta de Capital Fijo, con menos de 1 %.

El Gobierno de Guillermo Lasso ha señalado que el desarrollo del país debe ser impulsado con un “shock de inversiones” luego de la reducción paulatina de la presencia del Estado en la obra pública de los últimos años, que busca corregir el abultado déficit fiscal de los últimos años.

Sin embargo, los resultados aún son discretos. Y con el archivo del proyecto de Ley para la Atracción de Inversiones el panorama es aún más incierto.

El mismo Banco Central reconoce que la atracción de inversiones es “un problema estructural” que Ecuador todavía no ha logrado resolver y ese es el reto clave para el que el país debería encontrar una salida lo más antes posible.

De hecho, el Central apunta a que la inversión pública y privada cierren 2022 con un crecimiento de apenas el 5 %.

La proyección del BCE es más optimista que la presentada la semana pasada por Citigroup. La entidad financiera señaló que proyecta un crecimiento del 1,5 % en 2022 y 2023 debido al menor consumo en los hogares y al estancamiento en la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED).

Fernando Díaz, economista de Citi Research para Ecuador, señaló que los bloqueos en la Asamblea Nacional para avanzar más rápido en los cambios que se necesitan han llevado a que la recuperación pospandemia pierda fuerza a partir del tercer trimestre de 2021.

También hay proyecciones más optimistas. La multinacional financiera Barclays señaló en su último reporte que el crecimiento de Ecuador puede llegar al 4 % y el reto estará en atraer inversiones. “Creemos que el país aún podría beneficiarse este año de la reapertura de la economía a medida que se levanten las restricciones relacionadas con la pandemia y se produzca un efecto de arrastre”, dijo la firma.

El decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas (UDLA), Vicente Albornoz, coincide con la visión de Barclays y señala que el impulso de crecimiento para este año puede estar basado en el alto precio del petróleo.

“Como buen país petrolero precio muy alto nos acaba beneficiando (...) No me parece absurdo un crecimiento del 2,8 %, es más, incluso me parece algo pesimista”, aseguró Albornoz.

