Petroecuador suma 11 concursos spot para vender crudo en lo que va de 2024

En los cuatro primeros meses de 2024, EP Petroecuador realizó 11 concursos para la exportación de crudo en el mercado spot, por 36’360.000 barriles. De estos procesos, seis correspondieron a crudo Oriente y cinco a crudo Napo.

Así lo dio a conocer la empresa estatal, a través de un comunicado, donde detalla que por estas transferencias espera ingresos por $ 2.723 millones, "los cuales están calculados sobre la base del precio del West Texas Intermediate (WTI), marcador referencial para el crudo ecuatoriano, más el premio y diferencial ofertado por las compañías adjudicadas."

El diferencial es el valor de ajuste en el precio del hidrocarburo con respecto al marcador (WTI para el crudo ecuatoriano), el cual puede ser positivo o negativo, considerando las condiciones del mercado internacional.

¿Qué implica estas licitaciones?

Estos procesos incluyeron ventas de crudo para la entrega en el mediano plazo, con ingresos proyectados por $ 1.149 millones. El mediano plazo corresponde a la exportación de crudo con una vigencia de entre dos a 11 meses.

Petroecuador sostiene que "en estos concursos se obtuvieron premios para el crudo Napo de $ +1.26 por barril con Trafigura Pte. Ltd. Mientras que para crudo Oriente los premios fueron de $ +2.58 por barril con Petrochina International Co. Ltd. y de $ +1.31 por barril con Shell Western Supply and Trading Limited. Estos resultados superaron a las ofertas recibidas en los últimos contratos de mediano plazo de 2022, en los cuales se recibieron premios por $ +0.75 por barril para crudo Oriente y $ 0.72 por barril para crudo Napo".

Más disponibilidad

Las ventas spot son procesos de compra y venta de hidrocarburos de corto y mediano plazo, en los cuales se adjudica al mejor diferencial ofertado, con base en los concursos abiertos de ofertas.

Actualmente, EP Petroecuador cuenta con un promedio de 3’600.000 barriles de petróleo crudo mensuales disponibles para el mercado spot, tras la culminación de dos contratos a largo plazo que mantenía con las compañías Shell Western Supply and Trading Ltd., y PTT International Trading Pte. Ltd., así como por la renegociación en septiembre de 2022, con la empresa estatal Petrochina International Co. Ltd., cuyas entregas finalizaron en abril de 2024.

