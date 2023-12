Petroecuador contará con 2,1 millones de barriles de crudo para ventas spot

Petroecuador informó este 13 de diciembre de 2023 que 2’160.000 barriles de crudo se liberarán mensualmente desde enero de 2024, para la comercialización de crudo ecuatoriano en el mercado spot o abierto, tras la culminación en diciembre de 2023, de dos contratos que mantiene la estatal petrolera con las compañías Shell Western Supply and Trading Ltd. y PTT International Trading PTE Ltd.

Esto implica que Petroecuador tendrá disponibles, alrededor de 26 millones de barriles de petróleo al año y podrá realizar más exportaciones en el mercado spot y colocar seis cargamentos de 360.000 barriles cada uno. Se estima que para 2024, se coloque el 60 % del saldo exportable de crudo en este mercado y el 40 % sea destinado para cumplir compromisos de largo plazo o preventas petroleras.

Las ventas spot le han permitido a Petroecuador colocar el crudo nacional en los mercados con un mejor valor que las preventas de crudo.

Los contratos que fenecen:

Contrato 2020020: En lo referente al contrato 2020020 suscrito en diciembre de 2019, con Shell Western Supply and Trading Ltd., los dos últimos embarques de 360.000 barriles de crudo Oriente, fueron entregados entre el 1 al 5 de diciembre de este año.

Contrato 2016916: Respecto al contrato 2016916 suscrito con PTT International Trading PTE Ltd., firmado en abril de 2016, se liberarán 1’440.000 barriles de crudo Oriente y Napo.

La venta de estos hidrocarburos le permitirá a Petroecuador obtener mejores diferenciales, acorde a las condiciones del mercado internacional y no atados a la fórmula acordada en el contrato anterior, lo que generará beneficios económicos para el país, por alrededor de 7,2 millones de dólares al mes y 86,4 millones de dólares por año, dijo la estatal petrolera.

