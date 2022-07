Petroecuador aplaza un mes su plan de venta de gasolinas con nuevos octanajes

El plan piloto para la implementación de la nueva gasolina Eco Plus 89 iniciará el 12 de agosto de 2022 y no el próximo 12 de julio como estaba previsto.

Así lo dio a conocer la estatal Petroecuador este 4 de julio, a través de un comunicado, donde atribuye el cambio de fecha a una reprogramación obligada, a raíz de las últimas paralizaciones.

"Durante los 18 días de paralizaciones, la empresa volcó su atención a abastecer el mercado interno de combustibles, y hoy nos encontramos recuperando la capacidad de producción de nuestras operaciones, por lo que el plan piloto iniciará el 12 de agosto", señaló.

Según el plan, los despachos iban a iniciar este mes, desde las terminales de Pascuales y Esmeraldas, en las provincias de Guayas y Esmeraldas, respectivamente. Mientras que la gasolina Súper Premium 95 se incorporaría al mercado nacional de manera paulatina desde el 12 de septiembre. No obstante, la empresa estatal no menciona nada sobre si existirá o no un cambio de fecha para esta última.

No obstante, sí aclara que la oferta de la gasolina Eco Plus 89 "no reemplazarán a las gasolinas extras y ecopaís", que actualmente se venden en las estaciones de servicio, y cuyo precio está congelado a $ 2,40 por galón. Las nuevas gasolinas, añade, serán una alternativa más para el consumidor.