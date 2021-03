Petroecuador adjudica la tercera venta spot de crudo Napo a firma estadounidense

La empresa pública Petroecuador informó este domingo que adjudicó a la empresa refinadora estadounidense Phillips 66 Company la exportación de 720.000 barriles de crudo Napo, con un diferencial de -2,42 dólares por barril, siendo esta la tercera venta spot de 2021.

El SOTE paraliza sus actividades tras desplome por erosión Leer más

De acuerdo a los términos y condiciones del concurso, el volumen ofertado se exportará en dos cargamentos de 360.000 +/- 5% cada uno, que serán entregados en marzo de 2021.

El gerente general de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, manifestó que "esta venta de crudo Napo representará un ingreso estimado para el Estado de 42.307.200 de dólares".

Para la exportación de 720.000 barriles de crudo Napo, EP Petroecuador invitó a 47 empresas calificadas en el Registro de Clientes de la Gerencia de Comercio Internacional.

De estas, siete compañías presentaron ofertas: Equinor Asa (USD -5,05/bbl), Petrochina International CO. LTD. (USD -3,46/bbl), Phillips 66 Company (USD -2,42/bbl), Repsol Trading S.A. (USD -3,98 /bbl), Shell Western Supply And Trading Limited (USD -4,39/bbl), Trafigura PTE. LTD. (USD -4,45/bbl) y Unipec America INC. (USD -3,07/bbl).

Por primera vez, la empresa estatal noruega Equinor Asa participó en este concurso internacional, desde su calificación en febrero 2018, en el Registro de Clientes de la Gerencia de Comercio Internacional, indicó Petroecuador en un comunicado.

Por otra parte, Phillips 66 Company fue calificada desde el año 2005, resaltando su participación, ya que su última adjudicación fue a inicios del año 2020.

La Asamblea insiste en que René Ortíz responda por el seguro de Petroecuador Leer más

Para garantizar la transparencia de este proceso de licitación, la apertura de ofertas estuvo liderada por el gerente general de la empresa pública Petroecuador, representantes de la Gerencia de Comercio Internacional y delegados del área legal.

Asimismo, de la Unidad de Prevención y Lavado de Activos, así como funcionarios de la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (EP FLOPEC) de manera presencial y los representantes de las compañías oferentes de manera remota, indicó la firma pública en su escrito.