“Se permitirá la compra de energía a empresas privadas de Colombia”

El Gobierno sostiene que Ecuador atraviesa su peor sequía en más de seis décadas. El problema ha golpeado al sector agrícola y, sobre todo, al energético, con racionamientos prolongados de hasta 14 horas. Inés Manzano, ministra de Ambiente, asumió también la responsabilidad de estar al frente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional. La titular de la cartera de Estado habló con EXPRESO sobre la crisis que afronta el país frente a la falta de lluvias.

- ¿Cuál es la situación actual respecto a la crisis hídrica y energética en el país?

- Estamos consolidando la información entre diferentes ministerios, como el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Ambiente a través del Viceministerio de Agua e Inamhi (Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología), y el Ministerio de Energía. La situación actual muestra lluvias en ciertos sectores de la cordillera oriental, y se espera que entre el 26 y el 29 de este mes haya más lluvias en todo el callejón interandino.

- ¿Son suficientes estas lluvias para mitigar la crisis?

- No. Aunque hemos visto un aumento en el caudal de algunos ríos como el Mazar, este no es suficiente para resolver el problema energético. El complejo hidroeléctrico de Mazar, Daniel Palacios y Sopladora es clave para la estabilidad energética del país; y aunque se han registrado mejoras en algunos días, las lluvias siguen siendo insuficientes.

- ¿Cuándo se espera la fase más crítica de la sequía?

- Ya hemos tenido 71 días sin lluvias, lo que es un récord histórico para el país. La situación es crítica, pero se espera que en octubre haya lluvias que podrían mitigar un poco la situación. Sin embargo, la fase más crítica probablemente ha sido en septiembre.

- ¿Cuánto tiempo se espera que dure la crisis energética?

- Es difícil predecir con exactitud la duración de la crisis, ya que depende de muchos factores técnicos y meteorológicos. Lo que podemos decir es que aunque las lluvias de octubre podrían mejorar la situación, no serán suficientes para resolver por completo la crisis.

- ¿Existen trabas en la obtención de licencias ambientales para proyectos energéticos?

- Sí. Uno de los problemas recurrentes ha sido la demora en la obtención de licencias ambientales, lo cual afecta la implementación de proyectos energéticos. Desde el Ministerio de Ambiente estamos trabajando en reformas al Código Orgánico Ambiental para agilizar estos procesos, como la implementación de un ‘checklist’ que reduzca la discrecionalidad en la toma de decisiones. También estamos promoviendo la consulta ambiental y la consulta libre, informada y previa en los casos que involucren comunidades indígenas.

- ¿Se debe enviar algún proyecto de ley para estos cambios?

- No. Eso se modifica desde un decreto ejecutivo, porque eso deriva de la Ley Orgánica de la Eficiencia de Trámites y del Código Orgánico Ambiental.

- ¿En cuánto agilizaría, digamos, el proceso?

- Bastante, porque no es discrecional, sino meramente objetivo. Como funcionario público y proponente del proyecto, debes cumplir lo que dice la norma. Se acortaría bastante. Hoy en día se demoran como dos años en otorgar una licencia ambiental. Me gustaría que sean menos, idealmente ocho meses. No puedo decir menos porque las consultas suelen demorar seis meses.

- ¿Cuántas licencias están represadas?

- En el sector eléctrico, cinco. Por ejemplo, tengo un pack solar de quinientos megavatios. De esos, solo hay uno que no ha presentado los estudios de impacto ambiental. Los demás ya tienen licencias emitidas, y a tres les falta pagar la tasa de emisión de licencia ambiental.

- ¿Eso significa que la emisión de la licencia es inmediata?

- Sí. Una vez que paguen la tasa, la emisión de la licencia es inmediata. Mi pack solar está listo. En termoeléctricas estamos solucionando un tema en Salitral, unificando las licencias ambientales para hacer la repotenciación.

- ¿Qué otras medidas están analizando desde el COE?

- Este primer ejercicio demostró que el sector productivo industrial debe estar en la lista, ya que no es lo mismo quitar un horario a las casas que a una actividad industrial. Hasta el 29 de septiembre no hay cambios, ya que las distribuidoras lo indicaron.

- ¿Se está analizando la posibilidad de un biodiésel?

- No tengo información sobre el biodiésel, pero puedo preguntar. Lo que estamos haciendo es mejorar las regulaciones eléctricas en manos del presidente. Se va a regular para permitir la compra directa al sector privado colombiano, no solo de Estado a Estado, sino también de privado a privado.

- ¿Se refiere a la compra a generadores privados en Colombia?

- Sí, es una compra directa al privado colombiano. Con la Ley de Competitividad Energética, se da la oportunidad de inversión privada en la distribución.

- Es decir, ¿entrarán a competir con los distribuidores locales?

- No. Esta decisión es para la compra directa, no para establecer distribuidoras privadas.

