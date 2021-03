Patricio Alarcón: “Gane quien gane tendrá problemas de gobernabilidad”

El 24 de marzo, la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) eligió a Carlos Loaiza como nuevo presidente del Directorio, quien reemplazará a Patricio Alarcón en el cargo desde el próximo 14 de abril. Alarcón conversó con EXPRESO sobre la situación empresarial y política del país. Criticó a exdirigentes de gremios empresariales que estuvieron y están en el Gobierno y aseguró que la situación es compleja, gane quien gane la Presidencia de la República.

- Usted ha sido presidente de la CCQ durante los últimos dos gobiernos, ¿cómo evalúa la situación empresarial?

- Para el sector empresarial, indudablemente en la época de Correa fue tal el nivel de gasto que muchos negocios lograron vender más de lo que vendieron históricamente;se activó el consumo por la cantidad de gasto público. La economía se movía de manera ficticia porque se inyectaba dinero por medio del endeudamiento, de la preventa petrolera, etc. (...) Luego viene la sucesión y se creó un Consejo Consultivo Productivo Tributario con el exministro Patricio Rivera y luego nos subieron tres puntos más al Impuesto a la Renta (...) Lo que fue bueno fue trabajar en la consulta popular, eliminar la reelección indefinida, nombrar a las nuevas autoridades de control. Es un tema importante y es un tema que no es menor (...) Nosotros esperábamos un cambio en el modelo económico y apertura al sector privado. No hubo una intención de mejorar la manera de hacer negocios.

- Se dice que la política económica de este Gobierno fue manejada por empresarios. Richard Martínez, Iván Ontaneda o Daniel Legarda son algunos de los nombres que han ocupado u ocupan cargos en el régimen de Lenín Moreno, ¿qué piensa al respecto?

- Es gente que no ha generado ningún tipo de resultados. Nosotros no tuvimos nada que ver con la llegada de Richard Martínez al Ministerio de Finanzas. Es simple. Es porque Juan Sebastián Roldán fue asesor político de la Cámara de Industrias (y Productividad). Ya eran amigos con Juan Sebastián Roldán desde hace mucho tiempo. Quien lo lleva a Martínez a Finanzas es Roldán, nada tuvieron que ver los gremios. El señor Martínez era economista, no era empresario. No podemos decir que los empresarios tuvieron injerencia. Por la amistad a su vez, del señor Martínez, cuando se consolida la mesa chica, que dirigieron muy mal este país, se lo lleva a Ontaneda al Ministerio de Comercio Exterior, por su amistad. Ycomo el ministro Ontaneda fue presidente de Fedexpor (Federación de Cámaras de Exportadores) se lo lleva a su director ejecutivo, Daniel Legarda. Yo no quiero hacer un juicio de valor, a mí no me corresponde. Lo que me dicen los resultados es que, al final del día, ellos participaron, estuvieron de acuerdo con teorías que discrepaban cuando estaban en los gremios. Es así de simple. Porque nosotros siempre hemos tratado de impulsar la libertad de empresa, que existan menos trámites, impuestos, menos tamaño del Estado, pero el señor Martínez y los otros señores que usted menciona se alinearon a una política de mantener el gasto, incrementar impuestos y se alinearon a un Gobierno que no tenía un objetivo en cuanto a modelo económico.

- Los empresarios no dieron resultados en el Gobierno...

- Es que no eran empresarios. Entonces no puede decir que los empresarios no dieron resultados. Si bien el ministro Ontaneda tiene alguna experiencia empresarial, el Ministerio de la Producción está cooptado por Finanzas.

- ¿Cómo mira a las dos propuestas económicas de los candidatos a la Presidencia Andrés Arauz y Guillermo Lasso?

- Gane quien gane debemos entender que estamos pasando por la crisis económica más grande del Ecuador. Gane quien gane, ciertamente, va a tener problemas de gobernabilidad. La Asamblea dispersa, los movimientos sociales con poder desde octubre de 2019, una sociedad dividida con riesgo de una convulsión social. Pero más allá de eso, nos estamos jugando el país, nos estamos jugando la democracia. Nos estamos jugando el futuro del país. Sabemos que un candidato va a respetar la democracia, la institucionalidad, la libertad de empresa, la propiedad privada. Yeso no es menor (...) El otro candidato abiertamente ha dicho que su gobierno, para hacer los cambios que quiere hacer, deberá mantenerse en el poder alrededor de 50 años, como la Revolución Cubana. Ha hablado de incrementar el ISD (Impuesto a la Salida de Divisas) al 27 %, subir aranceles, protegernos del sector externo, utilizar el dinero del Banco Central, etc.