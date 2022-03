Los panaderos piden al Gobierno que los dejen importar insumos

El incremento del precio de los insumos para la elaboración de panes en Ecuador no es nuevo, cada año los artesanos tienen que conversar con las autoridades y empresarios para que el costo no se eleve tanto y así ellos puedan seguir preparando el producto económico. Pero el nuevo conflicto entre Rusia y Ucrania está marcado mayor presión en los costos.

Esto último, indicaron varios panaderos consultados a Diario EXPRESO viene agravando el problema, sin que esta sea la única razón. Es por esto que desde el 2 de marzo de este año han enviado una carta al presidente Guillermo Lasso, para dialogar sobre el inconveniente, pero hasta la fecha no han recibido una respuesta.

Semanas atrás estuvieron al pie del palacio de Carondelet, mas no fueron recibidos. En la carta explican que son más de 7.000 panaderías artesanales formales que generan 35.000 puestos de trabajo directo y más de 30.000 puestos indirectos, sin contar con las panaderías informales. La carta está firmada por los presidentes de 13 gremios de panificadores de Pichincha, Esmeraldas, Loja, Azuay, Santa Rosa, Tulcán, Cotopaxi, Cañar, Imbabura, Chimborazo, Bolívar, Huaquillas y Guayaquil.

Las 100 libras de manteca se venden en la actualidad entre 105 y 115 dólares , cuando en el 2021 costaba 69 dólares y las 55 kilos de harina cuestan 40 dólares, hasta junio de 2021 costaba 31 dólares; pero la industria de panes lo consiguen más económico 80 y 33 dólares respectivamente, por el volumen de compra, "pero lo que queremos es que el precio sea igual para todos. En el 2007 desde Fenapan cuando el precio de harina se subió a 52 dólares hablamos con el Gobierno de turno y fue posible importar la materia prima y entonces trajimos el saco de harina a 28 dólares", manifestó Pedro Miranda, ex presidente de Fenapan.

En base a esta experiencia es que esta vez también quieren autorización para importar las materias primas, si la empresa ecuatoriana no puede reducir el costo del producto; aunque años anteriores sí han podido rebajar el precio tras el diálogo con el Gobierno, los empresarios y los panaderos artesanales y es lo que buscan ahora.

En la actualidad no hay presidente de la Federación Nacional de Maestros Panaderos del Ecuador (Fenapan), porque no se ha llamado a elecciones desde que apareció la pandemia del coronavirus. "Pero ahora nos estamos organizando para ello. Necesitamos hablar urgentemente con el presidente de Lasso, porque la respuesta que hasta el momento hemos recibido desde el ministerio de Producción es la sugerencia que se ajusten los precios del producto de acuerdo a los costos de las materias primas, para que no seamos afectados", manifestó Juan Chávez, presiente del gremio de Panificadores de Chimborazo.

Chávez agregó que es imposible afectar el precio del pan económico, que desde el 2012 se vende a 0,12 de dólares. "El presidente Lasso se debe enterar de esto, y debe saber que del total de lo que se vende en una panadería un 60 % son de panes económicos", señaló.