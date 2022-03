Tras siete años de planificación, la franquicia Olive Garden, que es la cadena de restaurantes ítalo-americana más grande de Estados Unidos, aterrizó en Guayaquil. Ayer fue inaugurada en Riocentro Ceibos y tiene planificado abrir en este año y el próximo uno en El Dorado y otro en Riocentro Quito. “Ecuador tenía que ser un destino para el restaurante, percibíamos que el país buscaba una opción como la ofrecemos. Estamos muy entusiasmados de hacer la apertura del primer local en Guayaquil”, dijo a Diario EXPRESO Roberto Rojas, director de Operaciones para América Latina de la franquicia Olive Garden.

La cadena de ropa H&M, la competencia de Zara, abrirá tiendas en Ecuador en 2022 Leer más

Rojas agregó que el local en la capital de Ecuador se va a abrir entre julio y agosto, y en El Dorado será entre enero y febrero de 2023.

La novedad que trae el negocio gastronómico es que los clientes tendrán la opción never ending (sin fin) de sopas o ensaladas; es decir que se puede repetir las veces que guste. Además tiene opciones vegetarianas y sin gluten.

El restaurante es traído por la Corporación El Rosado, la cadena de Olive Garden es una de las más grandes que hay en Estados Unidos, tiene 860 locales, en forma general da empleo a 96.000 personas. La cadena, a la fecha, a nivel internacional tiene 42 locales, está presente en Canadá, México, Costa Rica, El Salvador, Panamá, Brasil y desde ayer en Ecuador.

La pandemia golpeó en forma general a todos los restaurantes del mundo, “pero ahora estamos en otro momento en que justamente ambientes como el Olive Garden son apropiados para los reencuentros con los amigos”, indicó Rojas.

Reiteró que en este momento hay una necesidad de socializar y volver a estar juntos y son los restaurantes que dan el pretexto perfecto para estar con la familia y con amigos.

Hasta el momento hay un crecimiento variado según cada país, pero en forma general hay una recuperación entre un 30 % a 40 %, puntualizó Rojas.

Todavía no se ha recuperado los ingresos que había antes de la pandemia, pero ahora este crecimiento seguirá en la medida que los aforos sigan al 100 por ciento.

En el caso del primer local en Guayaquil, tiene 670 metros cuadrados, con capacidad para 271 personas y ha generado 120 nuevas plazas de trabajo. “Cuando estén funcionando los tres locales que se abrirán en Ecuador, en total habremos generado unas 500 nuevas plazas de trabajo”, manifestó Johnny Czarninski, propietario de la Corporación El Rosado y director ejecutivo de Olive Garden.

“Nos emociona abrir el primer restaurante en Ecuador junto a la Corporación El Rosado. Sabemos que su amplia experiencia en la industria de alimentos y bebidas, así como en el comercio minorista, nos ayudará a servir con éxito a nuestros clientes”, manifestó Bradley Smith, vicepresidente sénior de Franchise Darden Restaurants.

El local atiende a los clientes desde hoy, miércoles 23 de marzo, de 12:00 a 23:00.

Apertura de oficinas de Mercado Libre en Ecuador será por etapas Leer más

ENTREVISTA

“Nunca paro, miro al futuro”

- ¿Cuál es la inversión de Olive Garden en el país?

- Es una inversión de mucho dinero. Lo traigo por la calidad de la comida y en el servicio.

- ¿Qué planes tiene y en qué fecha va a hacer otras inversiones?

- En esta época el cuándo es complicado. Nunca paro, siempre miro al futuro. Hay que ser optimista y creer en el país.

- Uno de sus negocios salió de un centro comercial de Quito.

- No salimos, no me renovaron el contrato.

- ¿Va a abrir nuevos locales de supermercados?

- Muchos.

- ¿Cuántos, hay fechas?

- Muchísimos, no puedo dar un número porque abrimos locales todo el momento. Hoy (ayer) abrimos un local de supermercado en Flor de Bastión. Ahora no se puede planificar tanto, se buscan las oportunidades en todo el país. Me gusta hacer cosas innovadoras. No pida fechas, en este nuevo mundo eso no existe. Hacemos inversiones todo el momento.