Un estudio realizado a más de 300 empresas en Ecuador revela que la mal llamada ‘planificación estratégica’ no es más que un continuismo de actividades al que las compañías están acostumbradas año tras año.

El análisis fue dirigido por Diego Ignacio Montenegro, top manager por Harvard University, PhD en Economía y Empresa por la Universitat de Girona, gerente general de la Universidad de Los Hemisferios y presidente de EmotionShare Corp.

Montenegro explicó a Diario EXPRESO que urge que las empresas salgan de su zona de confort, para evitar pasar por la experiencia de Kodak, firma que tras tener en sus manos la opción de desarrollar la foto digital no lo hizo y quebró. Algunas compañías en el país tienen una actitud similar de no proyectarse al futuro y de no hacer una verdadera planificación estratégica.

Acción Hay que buscar nuevas tribus de consumidores, nuevos canales de comercialización, innovación de actividades críticas y búsqueda de recursos.

Destacó que hay gran apego al recorte de costos sin una estrategia en el corto plazo, y poco interés por la inversión para el cambio, lo que deja categóricas lecciones: (1) más del 50 % de las organizaciones piensan que no tienen líderes, sino jefes que buscan beneficios sin un curso de acción de cómo lograrlos; (2) el 72 % cree que la única motivación válida para que los colaboradores cumplan es la relacionada con el dinero o los beneficios materiales; (3) solo un 42 % de empresas dicen seguir un propósito, pero solamente el 10 % lo tiene para el largo plazo y más allá de los beneficios económicos; (4) el 23 % cree que la innovación y creatividad son drivers importantes para la estrategia; (5) más del 65 % no ha adoptado una clara metodología o forma de actuación interna para desarrollar sus proyectos; (6) 44 % piensa que la eficiencia es únicamente reducir la carga de costos y gastos.

Añadió que con los resultados anteriores, el pronóstico es que la mayoría de empresas en el medio apuesten por un modelo estático, de supervivencia y dentro de la zona confortable (con macropreocupaciones todo el tiempo y con micromanagement para resolver los problemas del día a día), y que pocas quieren ir por el camino “difícil” de buscar modelos de cambio, pensando en preparar a las personas para el crecimiento y tener una mejor calidad de vida en la siguiente gran crisis (nuevas pandemias, crisis medioambienteles, caídas económicas…).

Montenegro destacó que los procesos de cambio de pensamiento estratégico deberían de comenzar en algún momento (ojalá en el 2023) y tendrían que incluir una reinvención de la cultura empresarial, con el centro en las personas y un giro hacia un liderazgo más consciente.