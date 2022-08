El pago de Flopec a Koala se hizo sin la venia del directorio

El pago de $ 1,4 millones que Pegasus, una de las subsidiarias de Flopec, hizo a la internacional Koala para que esta le gestionara un crédito de $ 130 millones que serviría para la adquisición de barcos, no llegó a respaldarse bajo estudios técnicos ni llegó a tener el visto bueno del directorio. El contrato que avalaba la transacción se firmó un día antes de que incluso los directivos de Flopec se sentaran a analizar el tema.

Así lo desvela Oswaldo Rosero ante EXPRESO, quien solo hace dos semanas asumió la gerencia General Subrogante de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec ), y ya ha tenido que embarcarse en el proceso de recuperación de este dinero que en el 2019, empezó a ser transferido a supuestos representantes de la española Koala, esto porque la gestión del crédito nunca se dio.

Según Rosero, la directiva debió reunirse el 4 de enero del 2019. Sin embargo, el contrato del crédito ya había sido firmado el 3 de enero del mismo año. Así también lo confirma un informe jurídico de los abogados de Flopec, elaborado en noviembre de 2021. El funcionario señala que para la aprobación del crédito era necesario cumplir con el debido proceso, el trámite no solo debió tener la aprobación de un directorio sino contar con tres estudios: técnico, financiero y judicial.

El gerente de Flopec contó a este Diario que la estatal contrató ya a un estudio jurídico en Estados Unidos, pues hay transferencias que se habrían hecho en esa jurisdicción. Según información preliminar se conoce que los 1,4 millones de dólares llegaron a dos cuentas bancarias.

Primero, el 7 de enero de 2019 Pegasus hizo un depósito a la cuenta de una persona natural: Kathleen Lyman, representante judicial y extrajudicial, como miembro de la Association of Corporate Counsel in the USA and in Europe de Koala, en nombre de sus representantes Diego Calderón y Patricio Alarcón Chacón. EXPRESO intentó localizarlos para tener más versiones sobre el tema, pero no ha sido posible.

La segunda gestión se dio el 6 de febrero de 2019. La señora Lyman recibió una carta de parte de Calderón para que traspase 518.690 dólares de la transferencia original a favor de Patricio Alarcón Chacón. Desde entonces, en la cuenta de Lyman quedan 881.310 dólares que por ahora no ha sido posible recuperar, porque la señora falleció y los herederos no se han acercado a retirar el dinero. Dado que el caso ya está siendo gestionado por abogados de Estados Unidos, se espera que después del debido proceso ese dinero regrese a las arcas de la subsidiaria Pegasus, de propiedad de Flopec.

Hoy, jueves 11 de agosto, estaremos en la Asamblea para hablar de los casos irregulares como este y otros.

Oswaldo Rosero,



gerente (s) de Flopec

Independientemente de que se logre recuperar el dinero, Rosero dice que seguirá con las demandas, ya que la empresa como tal fue afectada económicamente. Flopec tuvo que seguir contratando buques, a un costo de 30.000 dólares por día. Después de que se logró una nueva negociación se rebajaron alrededor de 11.000 dólares.

OTROS CASOS

El alquiler de barcos era demasiado caro

Tal como publicó Diario EXPRESO, la Contraloría tiene puesta la lupa de la investigación por otros 22 casos, contados desde 2017 a la fecha.

El gerente general (s), Oswaldo Rosero, tiene dos semanas en este cargo y dijo a Diario EXPRESO que ha recibido la empresa con una serie de problemas y que su meta es que los movimientos financieros de Flopec sean transparentes.

Sobre por qué en lo que va del año han existido tres gerentes, manifestó que no siguieron disposiciones del directorio o de la Contraloría.

Agregó que a la empresa le falta control y seguimiento y es eso lo que están aplicando. Además se ha logrado bajar $ 11.000 en el costo que se paga por día para alquilar un barco. Antes era de $ 30.000.

Enfatizó que los problemas surgían porque no había personas calificadas y ante el desorden y la falta de metas y normas claras, se generó una cultura de mal manejo. “¿Cómo es posible que en una gerencia se ponga a un experto en ventas de galletas? Aquí se necesitan expertos marítimos”.

Destacó que a fin de este año quieren comprar los barcos, mediante licitación pública, que es como se debe hacer.