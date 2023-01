Oswaldo Rosero dice no aferrarse a la gerencia general de Flopec. Si el Gobierno este martes le pide la renuncia, dice que entregará el cargo, pero demostrando las correcciones que su gestión encaminó, ante una estructura de corrupción que, asegura, está “dormida”, pero sigue “intacta” en el sistema de intermediación de transporte de crudo y derivados.

- Este 31 de enero será un día clave para usted. El Gobierno tiene previsto seguir con la depuración de altos gerentes de empresas públicas. ¿Está dispuesto a dar un paso al costado?

- Yo no me aferro al cargo, pero para defender mi gestión están los números. En este momento somos la mejor empresa pública del Gobierno, con un récord histórico de facturación y utilidad ($ 960 millones y $ 180,7 millones, respectivamente). Pero si el Gobierno decide hacer un cambio en el manejo o en la estrategia, eso es correcto, ocurre en cualquier empresa. Mi maletín ha estado siempre en la puerta para cuando me toque marchar.

- Ser la mejor empresa no los exime de responder a los actos de corrupción que se denuncian. A usted se lo ha acusado de ser parte de una estructura que buscaba mantener contratos que no beneficiaban a la estatal; incluso de dar sugerencias u órdenes al respecto, como se exhibe en correos.

- Desde noviembre de 2021 hasta el 5 de febrero de 2022 yo me desempeñé como asesor (de Flopec), yo ya conocía lo que estaba sucediendo en el interior de la entidad. En marzo 11 firmé el acta de relevo del cargo como gerente comercial, para entrar en el proceso del 2022. Y sí, bajo esa condición, el día 12, las gerencias de ese entonces me hacen una consulta respecto a temas de la Contraloría General del Estado, a los que se refieren esos correos que se muestran, pero irresponsablemente no se muestra el contexto: ni el correo anterior ni el correo posterior, donde se habla del examen especial de Contraloría (entregado el 21 de noviembre del 2021) que se refería a la necesidad de renegociar los contratos para reducir los valores de alquiler de buques que afectaban a la entidad. La renegociación era necesaria porque (el contrato) estaba muy avanzado, había que terminarlo, sí, pero porque así lo dispuso la propia Contraloría.

- Pero dio esas sugerencias sin ser funcionario.

- Pero yo ya había firmado el acta de relevo de cargo. No para dar órdenes ni firmar, pero sí para atender una consulta.

- Ya en el cargo, ¿qué correctivos aplicó?

- Tuvimos dos tareas: la primera era renegociar el costo de los alquileres de buques (para transportar crudo) como lo disponía la Contraloría y la segunda era poner los fletes en el justo precio, que no existiese una subvaloración que afectara las utilidades de la empresa, tal como estaba sucediendo. Lo que hicimos fue retomar la fijación técnica de esos precios, porque la que existía era muy discrecional.

- Todo esto se lo coordinó con el señor Hernán Luque, expresidente de las empresas públicas, quien hoy es acusado de corrupción.

- Sí... y cuando llegué, yo le dije que Flopec, por esos temas, estaba al borde de la quiebra. Y que ahí no había espacio para acrobacias opacas y que no iba a poner en juego mi prestigio. Él me dijo que haga lo que tenía que hacer. En este caso, yo considero que él no afectó a la empresa. Él aprobó el plan de recuperación con los resultados que hemos presentado al final del año... Pasamos a tener utilidades, cuando el resultado contable preliminar del 2021 para el transporte de derivados muestra una pérdida de $ 66 millones.

- Pero vamos de la denuncia a los responsables. ¿Quiénes firmaron en este tipo de acuerdos?

- Eso se dio entre las gerencias generales del año 2021 y marzo del 2022. Ahí hay dos gerentes, Pilar Ferri y Johnny Estupiñán, quienes deben explicar qué sucedió...a quién se buscaba beneficiar con todo esto.

Esta estructura pudo existir antes de mi gestión. Si hoy existe, debe estar adormitada

- ¿Y a quién se buscaba beneficiar?

- A los intermediarios petroleros... Los ingresos petroleros del Ecuador tienen dos rubros: el valor al que vende Petroecuador el petróleo y el valor al que Flopec lo transporta... Yeste último trabajo lo quiere la empresa extranjera privada. Se busca que Flopec salga del juego. Si Flopec reduce cada vez más su flete, el intermediario gana más porque el precio final no cambia.

- Dicho esto, ¿niega que en la actual gestión de Flopec exista toda una red de corrupción?

- Esta estructura pudo existir antes de mi gestión. Si hoy existe, debe estar adormitada porque en mi gestión no ha podido intervenir. La forma en que están tratando de intervenir es por medio de la Función Judicial. Tenemos una acción de amparo que exige que Flopec deje de transportar petróleo para el país.

- ¿Qué empresa la presentó?

- Tartan Oil, la empresa intermediaria que entrega combustible a Petroecuador. Y a esta misma empresa que ha puesto esta demanda contra Flopec, Petroecuador le acaba de adjudicar una importación de combustible. Si se admite legalmente este amparo, Flopec deja de transportar para ellos (y lo hace directamente). Pero no es el único caso... También detectamos un contrato en el cual Petroecuador y Flopec se comprometían a reducir los fletes; es decir, ya hubo esa barbaridad. Se dio por escrito, era el acuerdo de frente con Petrochina, que nosotros lo terminamos en junio de 2022. O sea, todo demuestra que que la estructura de corrupción está intacta...Que la amenaza de corrupción está en la intermediación. Pero que nosotros somos la piedra en el zapato.

El gerente general de la Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) defiende su gestión dentro de esta empresa pública, encargada de transportar crudo y derivados. En marzo de 2022 ingresó como gerente comercial, pero en julio del mismo año ascendió a la gerencia general. Es su primer cargo en la función pública. Antes estuvo en Inteligencia Marítima, una entidad francesa que monitorea la operación de flotas.